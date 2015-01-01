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कार्रवाई:तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

बसई नवाब3 घंटे पहले
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कौलारी थाना क्षेत्र के गांव पिपहेरा में 1 सितंबर 2020 को एक युवक बिजली के खंभे पर काम के दौरान गिरकर घायल हो गया था जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर मृतक युवक के परिजन टुंडाराम पुत्र मोतीराम कुशवाह निवासी सूअरी खेड़ा थाना सैंपऊ ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कौलारी थाने पर तहरीर दी थी।

कौलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि टुंडा राम ने लिखित रिपोर्ट दी है कि मेरे बेटे केशव को 1 सितंबर को चिंतामणि पुत्र दामोदर कुशवाह सूअरी खेड़ा थाना सैंपऊ, लाल बहादुर और राकेश पुत्रगण लख्मीचंद त्यागी निवासी पिपहेरा थाना कौलारी बिजली का काम कराने के लिए घर से बुलाकर ले गए और गांव पिपहेरा में बिजली के खंभे पर जबरदस्ती चढ़ा दिया। जिससे वह बिजली के खंभे से गिर गया और उपचार के दौरान मौत हो गई। कौलारी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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