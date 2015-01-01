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मौसम:शीतलहर ने बढ़ाया सर्दी का प्रकोप

बसई नवाब3 घंटे पहले
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दो दिन से लगातार दिन रात चल रही सर्द हवाओं ने सर्दी को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मौसम में ठिठुरन भी बढ़ गई है। दिन रात चलने वाली सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म वस्त्र निकालने के लिए मजबूर कर दिया। वही लोग सर्दी से बचने के लिए दिनभर अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आए। हालांकि दिन में सुबह से ही धूप निकलती रही परंतु ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास खूब कराया। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म ऊनी वस्त्र पहनकर दिन गुजारा। वही छोटे-छोटे मासूम बच्चे सर्दी से बचने के लिए घरों के अंदर ही कैद रहे। कुछ युवा दिन गुजारने के लिए खेलकर सर्दी के एहसास को कम करते नजर आए।

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