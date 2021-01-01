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पल्स पोलियो:5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा

बसई नवाब5 घंटे पहले
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रविवार को बसई नवाब क्षेत्र में पल्स पोलियो महाअभियान के तहत छोटे-छोटे बच्चों को दवा पिलाई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामनरेश के द्वारा नन्हे बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉ रामनरेश ने जानकारी देते हुए बताया कि बसई नवाब क्षेत्र के अंतर्गत कुल 31 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

बूथों पर तैनात कर्मचारियों के सुपरविजन के लिए वरिष्ठ कर्मचारी तैनात किए गए हैं जो बूथों पर दवा उपलब्ध करवाने के अलावा निगरानी रखेंगे। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बूथों पर दवा पिलाने वाले कर्मचारी के लिए गिलब्स, मास्क व सेनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई ।

बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात कोल्ड चैन प्रभारी बबिता कुमारी ने बताया कि सात हजार पोलियो की दवा के डोज उपलब्ध हुए हैं। अभियान के पहले दिन 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथों पर दवा पिलाई गई वहीं अगले 2 दिन चिकित्सा कर्मियों के द्वारा घर-घर पहुंचकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामनरेश सहित डॉ राजेश राजपूत, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉ सुरेंद्र हर्षाना, बविता कुमारी, सुनीता कुमारी, ललित किशोर कटारा, हरिकिशन शर्मा, पीयूष शर्मा, सुशील कुमार, राजेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण सहयोग किया।

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सीएचसी पर पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रभारी डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया है। पहले दिन 5 वर्ष के बच्चों को बूथों पर दवा पिलाई गई है। वहीं अगले 2 दिन सोमवार व मंगलवार को घर-घर पहुंचकर दवा पिलाई जाएगी। एलएचबी रेचल अम्मा पीजे ने बताया कि क्षेत्र में कुल 45 बूथ बनाए गए हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से बूथों पर कर्मचारियों को मास्क, ग्लब्स तथा सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए हैं, जिसके खुद के अलावा दवा पीने वाले मासूमों को किसी तरह का खतरा ना हो।

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