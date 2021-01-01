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दुर्दशा:उप तहसील मार्ग की आरसीसी रोड क्षतिग्रस्त हुई

बसई नवाब5 घंटे पहले
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कस्बा स्थित उप तहसील के लिए करीब 2 वर्ष पूर्व 10 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया था जो कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उप तहसील मुख्यालय तक आने जाने वालों के लिए रास्ता इतना दुर्गम हो गया है कि लोग आए दिन गड्ढों में भरे पानी में गिरते रहते हैं। इस मार्ग पर रहने वाले वाशिंदों को तो दिन रात ही परेशानियों से जुड़ा पड़ता है। 8 बिस्वा मोहल्ला के विष्णु कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार त्यागी, मानसिंह जाटव, नरेश कुमार ने कहा कि अब पानी रास्ते में भरने लगा है।

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