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आंदोलन रीकॉल:टॉवर की तरह खड़ा जली पुलिस बस का चैसिस, 12 साल पहले के आंदोलन में जलाई थी पुलिस बस

बयाना2 घंटे पहले
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बयाना. पीलूपुरा स्मारक स्थल पर टावर की तरह खड़ा जली पुलिस बस का चैसिस।

फोटो में दिख रहे इस टॉवर को देकर आप इसे बिजली या टेलीफ़ोन का खंबा ना समझें। यह कोई बिजली या टेलीफोन का टॉवर नहीं है। बल्कि यह 12 साल पहले 2008 में हुए पीलूपुरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन की निशानी है। जी हां, यह कोई टॉवर नहीं बल्कि उस पुलिस बस का चैसिस है, जिसे 2008 के इसी ट्रैक पर हुए आरक्षण आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जला दिया था।

आंदोलन की समाप्ति के बाद गुर्जर समाज ने ट्रैक के पास ही बयाना-हिण्डौन स्टेट हाइवे के सहारे गुर्जर स्मारक स्थल का निर्माण कराया था। इसी स्मारक स्थल के पास सड़क सहारे जली पुलिस बस के चैसिस को लोगों ने याद के रूप में टॉवर की तरह खड़ा कर दिया गया है। जिसे देखकर 2008 के आंदोलन की भयावहता की स्मृति ताजा हो जाती है।

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