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बैठक:वित्त आयोग की किश्त जारी नहीं होने से पंचायतों में ठप पड़े हैं विकास कार्य

बयाना3 घंटे पहले
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  • सरपंचों ने सरकार से आयोग के गठन व किश्त जारी रखने की रखी मांग

बयाना सरपंच संघ की बैठक गुरुवार को पंचायत समिति में सरपंच संघ के जिला संयोजक मोहन रारह व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि दीवान शेरगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरकार से राज्य वित्त आयोग का गठन एवं किश्तें जारी करने की मांग की। सरपंचों ने कहा कि किश्त जारी नहीं होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बाद में सरपंचों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम सुनील आर्य व बीडीओ लखन सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि यदि सरपंच संघ की मांगे पूरी नहीं की गई तो राजस्थान सरपंच संघ के आव्हान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे।

जिला संयोजक व सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की किस्तें जारी नहीं की गई है। इससे सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं ग्रामीण विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायतों के पास आय के अन्य कोई स्रोत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के लगभग 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। लेकिन अभी तक छठवें राज्य वित्त आयोग का गठन भी सरकार नहीं कर पाई है। जब आयोग का गठन ही नहीं हुआ है तो 2020-21 की किश्तें भी जारी नहीं हो पा रही हैं। इससे पंचायतों को विकास कार्य कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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