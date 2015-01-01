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मांग:बयाना में जाट महापंचायत की तैयारियां शुरू

बयाना4 घंटे पहले
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केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर पथैना (भुसावर) में 18 नवंबर को होने वाली जाट महापंचायत के लिए बयाना में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं।शनिवार को कचहरी परिसर में तहसील अध्यक्ष एडवोकेट रूपेंद्र सिंह सिनसिनवार ने मीडिया को बताया कि महापंचायत के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है। महापंचायत में भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी का दर्जा दिलाने और पुराने आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग आदि सहित अन्य मांगें की जाएंगी।

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