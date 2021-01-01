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सिंघाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला:प्रिंसिपल पर छात्राओं से अश्लील हरकत का आरोप, ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला

बयाना3 घंटे पहले
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प्रिंसिपल को हटाने की मांग, सीबीईओ और तहसीलदार ने की समझाइश। - Dainik Bhaskar
प्रिंसिपल को हटाने की मांग, सीबीईओ और तहसीलदार ने की समझाइश।

गांव सिंघाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर ग्रामीणाें ने छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। छात्राओं के घर जाकर परिजनों को बताने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने स्कूल में प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। एक बार तो स्कूल में ग्रामीणों व प्रिंसीपल स्टाफ के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने मामले को शांत कराया। सूचना पर तहसीलदार गिर्राज प्रसाद बंसल व सीबीईओ डॉ कुमर सिंह मौके पर पहुंचे। वही हंगामे व तालाबंदी की सूचना पर रुदावल पुलिस थाने से जाब्ता भी पहुंचा।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे सैंकड़ों ग्रामीणों की भीड़ स्कूल परिसर में इकट्ठी हो गई। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें व बातें करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एसएमसी अध्यक्ष निहाल सिंह के नेतृत्व में स्कूल पर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में कार्यरत प्रिंसिपल हेमंत कुमार करीब ढाई साल से विद्यालय में कार्यरत हैं। पहले भी कई बार स्कूल की छात्राओं ने शिकायतें भी की हैं। लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया था।

2 दिन पूर्व विद्यालय की छात्राओं से अश्लील बातें करने पर छात्राओं ने विरोध जताया। इसी दौरान वहां पर मौजूद एक छात्र ने भी विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भनक लगने पर बच्चों को धमकाने के लिए प्रिंसिपल ने कोरे कागजों पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए। इसके बावजूद छात्राओं ने अपने घरों पर जाकर शिकायत कर दी।

इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को सैकड़ों की तादाद में मौजूद ग्रामीणों ने नारेबाजी प्रदर्शन कर प्रिंसिपल के स्थानांतरण करने की मांग रखी और विद्यालय पर तालाबंदी कर दी। मौके पर मौजूद कुछ छात्राओं ने भी प्रिंसिपल पर गलत हरकतें करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पूर्व उक्त प्रिंसिपल बांसवाड़ा के एक विद्यालय में कार्यरत थे वहां भी इस तरह छेड़छाड़ की घटना हुई थी।

जिसके चलते ही उनका तबादला हुआ था। सूचना पर दोपहर को तहसीलदार गिर्राज प्रसाद बंसल व सीबीईओ डॉ कुमर सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और प्रिंसिपल समझाईश की। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए ट्रांसफर कराए जाने की मांग की। दिनभर चले घटनाक्रम के बाद शाम को स्कूल परिसर में एसएमसी की बैठक हुई।

प्रिंसीपल बाेला - छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं, फिर भी माफी मांगने को तैयार हूं

तहसीलदार गिर्राज प्रसाद बंसल ने बताया कि ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। विद्यालय के एसएमसी के रजिस्टर में प्रिंसिपल व ग्रामीणों के बीच लिखित समझौता भी हुआ है। जिसमें प्रिंसिपल ने गलतफहमी की बात कहते हुए ग्रामीणों से क्षमा याचना की है और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आने का भरोसा दिलाया है।

इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया है। जिससे स्कूल परिसर में शांति का माहोल बन सका।उधर, पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रिंसिपल हेमंत कुमार का कहना है कि विद्यालय में अनुशासन व पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए हल्की सख्ती बरती जाती है। इससे ग्रामीण व छात्राओं को गलतफहमी हुई है। फिर भी वह माफी मांगने को तैयार हैं। छात्राओं व ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।

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