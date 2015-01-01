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निर्देश:संकरा बाजार और जर्जर भवन को देख एसडीएम कार्यालय में चेयरमैन चुनाव के दिए निर्देश

भुसावर3 घंटे पहले
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नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसम्बर होने वाले चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल अचानक नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। जिला कलेक्टर को देख यहां अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पालिका तक पहुंचने का रास्ता संकरा व जर्जर भवन देख उन्होंने एसडीएम को उपखण्ड कार्यालय परिसर पर चेयरमैन चुनाव कराने का निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने नगर पालिका भवन की विस्तृत जानकारी अधिकारी, कर्मचारी व कस्बेवासियों से ली। इसके बाद कलेक्टर डिडेल ने एसडीएम रामकिशोर मीना को पालिका चेयरमैन का चुनाव 20 दिसम्बर को एसडीएम कार्यालय परिसर पर कराने का निर्देश दिए।

पालिका का भवन जर्जर होने के साथ ही स्टेट हाइवे से यहां तक का रास्ता संकरा है। वे हाइवे से पालिका कार्यालय तक संकरा रास्ता देख दंग है, लेकिन जैसे ही पालिका कार्यालय भवन देखा तो चुनाव एसडीएम कार्यालय पर करने का निर्णय लिया। इस मौके पर तहसीलदार फजरू खानउपाध्यक्ष चंद्रभान सैनी सहित दुकानदार व मौजूद रहे।

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