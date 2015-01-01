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समस्या:7 माह से हिंडौन रोडवेज बंद होने से ग्रामीणों हो रहे परेशान

भुसावर2 दिन पहले
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पिछले सात माह से राजस्थान रोडवेज की एकमात्र भुसावर से हिंडौन के लिए संचालित बस सेवा बंद होने से आस पास के ग्रामीणों सहित यात्री परेशान है। बस सेवा पुनः शुरू कराने के लिए रोडवेज प्रबंधन से सामाजिक संगठनों ने आग्रह किया है। अपनाघर सेवा समिति संरक्षक मनीराम धाकड़ व डॉ आर एस पचहरा ने बताया कि मार्च माह में कोविड-19 लॉक डाउन के कारण भुसावर से हिंडौन जाने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस का संचालन बंद कर दिया गया।

इसके बाद अन्य बसों का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन हिंडौन जाने-आने के लिए एक मात्र बस आज तक संचालित नहीं की गई है। जिससे इस मार्ग पर पड़ने वाले गांवों के ग्रामीणों सहित यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हिंडौन आगर प्रबंधन से बस को पुनः संचालन का आग्रह किया है।

  • डिपो में स्टाफ की कमी है, स्टाफ आते ही हिंडौन-भुसावर बस पुनः शुरू करा दी जाएगी। - विष्णु कुमार वर्मा, मुख्य प्रबंधक, हिंडौन आगर।
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