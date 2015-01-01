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पीएनबी बैंक की घटना:बैंक से रुपए निकालने आए रिटायर्ड सूबेदार की जेब से 50 हजार निकाले

डीगएक घंटा पहले
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युवक अपने अन्य साथी की मदद से पीडित की जेब में रखी नोटों की एक गड्डी पार कर गया
  • सीसीटीवी में दिखी पूरी वारदात

नई सड़क स्थित पंजाब नेशनल बैक से पैसे निकालने आए गांव खोहरी निवासी रिटायर्ड सूबेदार रतनसिंह पुत्र नत्थी सिंह की जेब से दो युवक 50 हजार रुपए पार कर ले गए। घटना गुरुवार की सुबह करीब 11.27 बजे की है। जब पीडित बैंक से डेढ़ लाख रुपए निकाल कर वापिस अपने घर जा रहा था।

पीडित बैंक के मुख्य चैनल गेट से बाहर निकलता, उससे पहले टकटकी लगाए बैठा एक युवक अपने अन्य साथी की मदद से पीडित की जेब में रखी नोटों की एक गड्डी पार कर गया। जेब से रुपए जाने का एहसास होने पर पीडित ने तत्काल बैंककर्मियों को इसकी सूचना दी। पीडित गांव खोहरी निवासी रिटायर्ड सूबेदार रतनसिंह पुत्र नत्थी सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह अपने नाति के साथ कस्बे की नई सड़क स्थित पीएनबी से पैसे निकालने आया था।

करीब 11.27 बजे उसने डेढ़ लाख रुपए निकाले। जिनमें तीन 500-500 के नोटों की गड्डियां थी। पैसे निकालने के बाद नोटों को अपने कुर्ते की जेब में रख जैसे ही वह बाहर जाने के लिए बैंक गेट की ओर बढा तो उसकी जेब से एक गड्डी किसी ने निकाल ली। पीडित ने बताया कि पैसे निकालने के दौरान दो युवक उस पर निगाह किए हुए थे।

जिनमें एक युवक उसके इर्द-गिर्द घूम था। बाद में एक युवक गेट की ओर चला गया और दूसरा उसके पास खड़ा रहा। पैसे निकालने के बाद जैसे ही वह बाहर जाने के लिए गेट की ओर बढ़ा तो दूसरे युवक ने आगे खड़े होकर उनका रास्ता रोक लिया। इसी बीच उसके साथी ने उसकी जेब से रुपयों की एक गड्डी निकाल ली।

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