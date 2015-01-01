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अभियान:बच्चों को शिक्षा से वंचित कर बाल विवाह करना सबसे बड़ा अपराध है : हवासिंह

डीग2 घंटे पहले
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  • सुरक्षा महिला वॉलंटियर्स के सहयोग से हरिजन बस्ती में हुआ कार्यक्रम

थाना प्रभारी हवासिंह मंगावा ने कहा कि आज माता-पिता कानून से बचने के लिए छुपकर बच्चों की शादियां कर रहे हैं, यह उनके अभिभावकों को समझना होगा कि बच्चों को शिक्षा से वंचित कर उनकी जल्द शादियां कर वो सबसे बड़ा अपराध कर रहे है। परिजनों को जरूरत है वो अपने बच्चों से खुलकर बातें कर उनकी भावनाओं को समझें।

थाना प्रभारी मंगावा गुरुवार को पुलिस के विशेष अभियान एक्शन अगेंस्ट वुमन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस (आवाज) के तहत भरोसा कि बाल सुरक्षा महिला वॉलंटियर्स के संयुक्त सहयोग से हरिजन बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं सहित अन्य लोगों के बीच बोल रहे थे।

इस दौरान उन्होंने महिला अपराध की रोकथाम के कानून के साथ महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम ने कहा कि बच्चों कि शिक्षा और उनकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी उनके अभिभावक की होती है। लेकिन आज अभिभावक ही बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण नहीं दे रहे है, बच्चो की पढ़ाई छुड़वा कर बच्चों की समय से पहले शादियां कर उनका जीवन खतरे में डाल रहे है।

उन्होंने कहा कि जो बच्चे एकल अभिभावक है अथवा अनाथ है उन बच्चों के लिए निशुल्क रहने, पढ़ाई करने के लिए हमारे पास शेल्टर होम/हॉस्टल हैं, जहां उन्हें सभी सुविधाएं मिलती है। जहां अभिभावक समय समय पर आकर बच्चे से मिल सकते है। तानिया ने बताया कि बस्ती में पैरेंट्स लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते है।

लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। जिस पर मौहल्लेवासियों ने बताया कि बस्ती में एक स्कूल है और वह भी सिर्फ 5वीं तक है, वहां केवल एक शिक्षक है। स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। जिसके बाद बाल कल्याण अधिकारी गंगाराम ने स्कूल का निरीक्षण कर स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सही करने और स्कूल में हेल्प लाइन नंबर को डिस्प्ले करने के लिए ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।

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