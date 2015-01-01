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शिक्षा:कॉलेज विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ कर सकेंगे सामाजिक सरोकार के कार्य

डीग2 घंटे पहले
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  • उच्च शिक्षण संस्थानों में इस सत्र लागू होगा आनंदम कोर्स, विद्यार्थी ग्रुप में करेंगे प्रोजेक्ट पर कार्य, प्रतिदिन के सेवाकार्य का डायरी में होगा उल्लेख

कॉलेज विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने व उनमें रचनात्मक विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में आनंदम कोर्स को जोड़ा है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों में आनंदम पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है।

जिसे सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। यह स्नातक व स्नातकोत्तर में अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। यह वार्षिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर सिस्टम सभी में लागू होगा। आनंदम विषय के लिए छात्र-छात्राओं को अपनी एक डायरी निर्धारित करनी होगी। जिसमें वह प्रतिदिन किए गए एक सेवा के कार्य का उल्लेख करेगा।

आनंदम की फील्ड पर गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ स्वच्छता के प्रोटोकाल का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन कोई भी एक सेवा का कार्य करना होगा और उसे अपनी डायरी में नोट करना होगा।

20 नवंबर तक विषय का चयन कर देनी होगी परियोजना की रूपरेखा
नए पाठ्यक्रम के तहत प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्येक सेक्शन के लिए एक मेंटर नियुक्त किया गया है। राजकीय महाविद्यालय डीग में आनंदम विषय के लिए 14 मेंटर नियुक्त किए गए हैं। इस कोर्स में विद्यार्थियों को सामूहिक तौर पर भी कुछ प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा। जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि का सामाजिक सेवा से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट लेकर कार्य कर सकते हैं।

आनंदम विषय के लिए 100 अंक निर्धारित है। आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा की परियोजना 8-12 विद्यार्थियों के समूह में करनी है। प्रत्येक समूह को 20 नवंबर तक परियोजना विषय का चयन कर मेंटर को सूचित कर परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी।

सेमेस्टर सिस्टम में होगा लागू
उच्च शिक्षा संस्थानों में नए शिक्षा सत्र ने आनंदम कोर्स शुरू हो रहा है। यह कोर्स सभी कक्षाओं में लागू होगा। सत्र के अंत में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र भी होगा। यह वार्षिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर सिस्टम सभी में लागू होगा। इसे स्नातक व स्नोतकोत्तर के सभी कोर्स में लागू किया जाएगा।

गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है आनंदम
आनंदम महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। कॉलेज स्तर पर आनंदम पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ सामाजिक सरोकार करे और तनाव से मुक्त रहे। इसके उन्हें समाज के प्रति दायित्वों का बोध करवाना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करना, खुशी और आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति हो सके।
मेंटर करेगा विद्यार्थियों को गाइड : डॉ. सिंह

  • कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा दिनभर में किए गए कार्यों को देखने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए रोजाना आनंदम कोर्स की 30 मिनट की क्लास लगाई जा रही है। विद्यार्थी सेवा तथा परोपकार के माध्यम से आनंद, खुशी व आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति कर सके। 30 मिनट की क्लास में मेंटर विद्यार्थियों को गाइड करेगा। - डॉ. महेन्द्र सिंह, प्राचार्य माआजी राजकीय महाविद्यालय
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