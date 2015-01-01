पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाजार की व्यवस्था:त्योहार के मद्देनजर डीग के बाजार में बड़े वाहनाें का प्रवेश बंद

डीग3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अधिकारियों ने पुलिस चौकी में व्यापारियों के साथ की बैठक, पटाखों की बिक्री पर होगी कार्रवाई

दिवाली त्योहार के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस भी सतर्क देखी जा रही है। त्योहार से दो दिन पूर्व को उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार ने शहर पुलिस चौकी में व्यापारियों के साथ बैठक कर बाजार में भीडभाड को देखते हुए बाजार में मौजूद अव्यवस्थाओं पर चर्चा की।

त्योहार के बीच कोरोना से सुरक्षा सहित बाजार में अस्थायी अतिक्रमणों, पटाखों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध, प्लास्टिक पर रोक सहित सुचारू रूप से व्यवस्थित यातायात को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों से चर्चा कर उनसे सुझाव लिए।

बैठक में मुख्य मुद्दा बडे वाहनों के बाजार में प्रवेश को लेकर रहा। लोगों का कहना था कि चैपहिया वाहनों सहित बाजार में ट्रैकर-ट्राॅलियों के प्रवेश के साथ चालक अनुचित तरीके से बीच सडक के साथ मनचाही जगह पर बेरोकटोक वाहनाें को खडा कर इधर-उधर निकल जाते है।

जिससे त्योहार पर बडी संख्या में खरीददारी करने के लिए बाजार में उमड रही भीड के साथ बाजार के दुकानदारों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पडता है। जिस पर उपखंड अधिकारी ने बैठक में मौजूद थाना प्रभारी से चर्चा कर दिवाली त्योहार पर 7 दिनों के लिए लक्ष्मन मंदिर से मुख्य बाजार, घंटाघर सहित अन्य व्यस्त बाजार में सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक बेरिकेंटिंग के जरिए बडे वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

बैठक में उपखंड अधिकारी ने पटाखों की बिक्री को लेकर कहा कि पटाखे बेचने वाले पर 10 हजार एंव खरीद करने वाले पर 2 हजार रूपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो पटाखों के अनुचित कार्य पर सतत् तौर लागू पर रहेगा। बैठक में खंड मुख्य ब्लाॅक चिकित्सा अधिकारी ने कोरोना वायरस के लक्षणों से अवगत कराने के साथ उससे बचाव के तरीके बताते हुए मास्क को ही वैक्सीन बताया।

उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार ने बाजार में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कहा कि किसी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करना ही उद्देश्य नहीं है। कई बार प्रतिरोध का सामना भी करना पडता है। दुकानदार अपना सामान उचित जगह पर रखें और अपने स्तर पर समाधान निकाले व यातायात को व्यवस्थित रखें। बैठक के बाद उपखंड अधिकारी ने अधीनस्थों के साथ बाजार में पैदल मार्च कर दुकानदारों से सडक पर सामान नहीं रखने की अपील करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें