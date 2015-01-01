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परिवार नियोजन:21 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा, जिले में लगाए जाएंगे शिविर, ग्रामीणों को करेंगे जागरुक

डीग22 मिनट पहले
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  • दो चरणों में चलेगा पखवाड़ा, 21 से 27 नवंबर मोबिलाइजेशन, 28 से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण

परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरूष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरूष नसबंदी पखवाड़े के अंतर्गत दो चरणों के पखवाड़े के पहले चरण में 21 से 27 नवम्बर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह एंव द्वितीय चरण में 28 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक सेवा वितरण सप्ताह का मनाया जाएगा।

खंड मुख्य ब्लाॅक चिकित्सा अधिकारी डाॅ हिमांशु पाराशर ने बताया कि पखवाड़े में पुरुष नसबंदी के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ इसके फायदे भी बताए जाएंगे। विभाग की ओर से परिवार नियोजन में पुरूषों की साझेदारी, जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली की थीम पर पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से योग्य दंपतियों का सर्वे कर पुरूष गर्भ निरोधक साधनों के लिए संवेदीकरण व पंजीयन करने के साथ अन्य कई गतिविधियां की जाएगी।

सेवा वितरण सप्ताह के दौरान गुणवत्तापूर्ण पुरूष नसबंदी सेवाएं प्रदान की जाएगी। मोबिलाइजेशन पखवाड़े के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सुपरवाइजरी स्टॉफ अपने क्षेत्र में प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजेंगे। द्वितीय चरण में सेवा वितरण सप्ताह के तहत जिला अस्पताल, ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान के लिए नसबंदी शिविर लगाएंगे।
अभियान चलाकर परिवार नियोजन के लिए पुरूषों को किया जाएगा जागरुक : डॉ. हिमांशु पाराशर

खंड मुख्य ब्लाॅक चिकित्सा अधिकारी डाॅ हिमांशु पाराशर ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से परिवार नियोजन में पुरूषों की साझेदारी, जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली की थीम पर आधारित जिले में दो चरणों में चलाए जाने वाले पुरुष नसबंदी पखवाड़े का उद्देश्य पुरुष नसबंदी के बारे में समाज में जागरुकता लाना और पुरुषों द्वारा पुरुष नसबंदी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है।

पुरूष पखवाड़े के आयोजन को लेकर खंड मुख्य ब्लाॅक चिकित्सा अधिकारी डाॅ हिमांशु पाराशर ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कर पुरुष नसबंदी के केसेज करवाने के लिए विशेष प्रयास करने के साथ अपने क्षेत्र के योग्य दंपतियों से संपर्क कर पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, परिवार नियोजन से साधनों की उपलब्धता, सीमित परिवार के लाभ, दो बच्चों के बीच कम से कम तीन साल के अंतर रखने, पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता के प्रति जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

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