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अंतिम संस्कार:पान्हौरी गांव के पुलिस जवान की राजकीय सम्मान से हुई अंत्येष्टि

डीग2 घंटे पहले
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गुरुवार को पान्हौरी गांव में राजकीय सम्मान के साथ पुलिस कांस्टेबल प्रताप सिंह गुर्जर की अन्त्येष्टि की गई। उनकी बुधवार की शाम सड़क हादसे मौत हो गई थी। पान्हौरी निवासी कांस्टेबल प्रताप सिंह गुर्जर कामां थाना क्षेत्र अंतर्गत घाटा पुलिस चौकी पर तैनात थे। बुधवार कामां क्षेत्र के गांव खानपुर व मौरोली में नोटिस तामील कराने के बाद वापिस चौकी पर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी।

पैतृक गांव पान्हौरी स्थित गांव के ही मोक्षधाम में गुरुवार की शाम कांस्टेबल प्रताप सिंह गुर्जर का गमगीन माहौल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शव को पुलिस की जवानों ने सलामी दी। वृत्ताधिकारी मदनलाल जैफ, कामां थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरणा ने पुष्प चक्र अर्पित किए।

पत्नी से कहा था, ड्यूटी पर हूं कोेशिश करूंगा घर आने की
करवाचौथ पर बुधवार प्रताप सिंह की अंतिम बार दोपहर में पत्नी लक्ष्मी से मोबाइल पर बात हुई थी। प्रताप सिंह ने माता-पिता, परिवार सहित बच्चों की कुशलक्षेम पूछने के बाद बताया कि वो अभी ड्यूटी पर है। वो कोशिश करेगा कि देर शाम तक घर पहुंच जाए।

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