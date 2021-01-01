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अनावरण:राजपरिवार ने हमेशा जाति-धर्म से हटकर क्षेत्र विकास में एकजुटता से किए हैं काम : अनिरूद्ध

डीग2 घंटे पहले
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  • अग्रवाल समाज की लाला मुरारीलाल धर्मशाला का नाम पट्टिका का हुआ अनावरण

पूर्व केबिनेट मंत्री विधायक विश्वेंद्र सिंह के अथक प्रयासों के बाद अग्रवाल समाज को मिली कामां गेट स्थित लाला मुरारीलाल धर्मशाला की नाम पट्टिका अनावरण के दौरान लोगों के बीच बोलते हुए अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि उनके पिता पूर्व केबिनेट मंत्री विधायक विश्वेंद्र सिंह ने चुनाव से पहले किए हर वादे को पूरा किया है। चंबल के पानी का वादा किया था। आज शहर को चंबल का पानी मिल चुका है।

सीवरेज के लिए 113 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तालाबों के लिए पानी, सड़कों की मरम्मत, रोजगार आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। राजपरिवार ने हमेशा जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास में एकजुटता के साथ कार्य किए हैं। अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि राजपरिवार का काम धर्म और जाति से उठकर जनता की सेवा करना है। राजा और प्रजा के रिश्ते से दूर खुद को साधारण कहते हुए अनिरूद्ध सिंह ने खुद को हर परिवार का सबसे छोटा सदस्य बताया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की ओर से अनिरूद्ध सिंह को ग्यारह किलो की फूलमाला पहनाने के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में बतौर अतिथि पालिकाध्यक्ष निरंजन टकसालिया, उपाध्यक्ष मनोहरलाल शर्मा, मेवाराम पटवारी, लता खण्डेलवाल, अग्रवाल महासभा के अनुराग गर्ग, बालकिशन आदि का समाज की ओर से माल्यार्पण के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के मांग पत्र के बाद अनिरूद्ध सिंह ने उनके पिता विधायक विश्वेंद्र सिंह की ओर से विधायक निधि से समाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। इस मौके पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्याम गुप्ता, धर्मशाला अध्यक्ष पंकज भूषण गोयल, अनिल बंसल बंटी, मनोज बंसल एडवोेकेट, राजनाथ गुप्ता, चन्दन बंसल, सुनील डंगिया, श्याम बंसल आदि बडी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे।

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