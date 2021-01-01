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पुलिस-प्रशासन पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप:साधु संतों ने दूसरे दिन फिर लगाया कैथवाडा-डीग मार्ग पर जाम

डीग4 मिनट पहले
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  • धरनार्थियों में रोष, जिला कलेक्टर से मिला प्रतिनिधिमंडल

अवरूद्ध पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के विरोध में ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे साधु संतों की ओर से मंगलवार कैथवाडा-डीग सड़क मार्ग जाम किए जाने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की ओर से अवैध खनन लिए वाहनों पर रोक लगाए जाने के अपने आश्वासन से पलट जाने के बाद बुधवार दूसरे दिन फिर साधु संतों सहित अन्य धरनार्थियों ने कैथवाडा-डीग मार्ग जाम कर दिया। धरनार्थियों ने बताया कि मंगलवार 2 फरवरी को कैथवाडा-डीग मार्ग अवरूद्ध किया गया था ताकि खनन सामग्री का आवागमन ना हो सके।

सडक अवरूद्ध के दौरान मौके पर आए खोह थाना प्रभारी धारासिंह व तहसीलदार अशोक कुमार शाह ने लोगों को आश्वस्त किया था कि इस परिक्रमा मार्ग से किसी भी खनन सामग्री के वाहनों को नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन अब साफ है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही यह ब्रज विनाश हो रहा है। जिला प्रशासन के इस रवैया से ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि नाराज है।

इसलिए बुधवार फिर इस मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए धरनार्थियों को विवश होना पड़ा है। ब्रज संरक्षण समिति के उपाध्यक्ष व ककराला सरपंच फौजी जलाल खान ने आगामी 6 फरवरी से ककराला, कोडली व नांगल की ओर जाने वाले सभी मार्गों को ग्रामीणों की ओर से अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है।

साधु संतों व ग्रामीणों द्वारा दूसरे दिन बुधवार कैथवाड़ा-डीग मार्ग को फिर से रोके जाने पर संरक्षण समिति के सदस्य डाबक सरपंच गिरिराज सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों ने 19 दिन शांतिपूर्वक धरना देने के बाद अब आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत हर दिन प्रशासन के नकारात्मक रवैये के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जाएगी।

कलेक्टर ने सरकार को स्थिति से अवगत कराने का दिया आश्वासन
अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे साधु संतों व ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर नथमल डिडेल से मिला है। पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर, सरपंच जलाल खान, पूर्व सरपंच सुल्तान सिंह, अवरूद्ध महंत शिवराम दास, भूरा बाबा के प्रतिनिधिमंडल ने अवैध खनन की वास्तविक वस्तुस्थिति से जिला कलेक्टर को अवगत कराया है।

मानमंदिर अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने वार्ता के दौरान बताया कि अवरूद्ध व कंकाचल दोनों दिव्य पर्वतों का 90 प्रतिशत भूभाग 2008 में आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अब कुछ हिस्से को आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्य अविलंब होना चाहिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि हम सरकार को लिखकर स्थिति से अवगत करा रहे है।

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