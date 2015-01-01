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वारदात:शौच करने गए युवक पर चाकुओं से हमला, मौत

डीग2 घंटे पहले
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डीग के सोनगांव पंचायत के गांव बरावली में गुरुवार की शाम गांव के ही एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हादसे का शिकार हुए युवक के साथ मौजूद एक अन्य साथी की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण व परिजन घायल युवक को उपचार के लिए भरतपुर ले गए। जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार गांव बरावली निवासी वीरी सिंह पुत्र विजय सिंह गुरुवार की शाम रोड पर गांव के ही मंदिर के पास स्थित दूर खेतों पर शौच के लिए गया था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। तभी मौके पर आए कुछ बाइक सवारों ने दोनों के साथ मारपीट कर वीरी सिंह पर चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। साथी युवक ने आरोपियों के चंगुल से छूटकर पास स्थित मंदिर पर मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीण घायल युवक को उपचार के लिए भरतपुर ले गए। जहां युवक की मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका ना घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का। फिलहाल युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भरतपुर मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस घटना के दौरान मृतक के साथ मौके पर मौजूद युवक से पूछताछ में जुटी है।

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