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दुकानदारों का नुकसान:पटाखों पर रोक से 150 दुकानदार होंगे प्रभावित, शहर में करीब 50 छोटे बड़े दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान

धौलपुर4 घंटे पहले
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इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से प्रदेशभर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगने से पटाखा विक्रेताओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पटाखों की खरीद में लाखों रुपए लगाने वाले दुकानदार मायूस दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार आदेश के बाद जिलेभर के करीब 150 से अधिक पटाखा विक्रेताओं को लाखों रुपए नुकसान झेलना होगा।

पटाखा व्यवसायी पवन कुमार ने बताया कि अच्छे मुनाफा कमाने को लेकर बड़े दुकानदार दो-तीन महीने पहले ही आगरा में पटाखों की एडवांस में बुकिंग करा लेते हैं। दुकानदार दीपावली के दो-दिन पहले ही माल को उठाते हैं। एक अन्य दुकानदार सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक दुकानदार 30 से 40 हजार रुपए का माल थोक विक्रेताओं से खरीदता है। शहर में करीब 50 छोटे बड़े दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान इस आदेश के कारण होगा।

इस बार नहीं जारी किए जाएंगे अस्थाई लाइसेंस : कलेक्टर
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार पटाखों से निकलने वाले विषैले धुंए से कोविड 19 संक्रमित रोगियों एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने तथा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पटाखों के लाइसेंस पर अस्थाई प्रतिबंध रहेगा।

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