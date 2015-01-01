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तस्करों पर बड़ी कार्रवाई:ट्रक में आ रहा 189.90 किलो अवैध गांजा जब्त, दो गिरफ्तार

धौलपुर4 घंटे पहले
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  • जयपुर क्राइम ब्रांच और धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

जयपुर क्राइम ब्रांच और धौलपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए 189.90 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। साथ ही दो तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य अपराध शाखा जयपुर को उड़ीसा से तस्करी में अवैध गांजा की खेप आने की जानकारी मिली थी।

इसके बाद धौलपुर पुलिस को सूचना मिलने पर जिला पुलिस एवं राज्य अपराध शाखा ने अवैध मादक पदार्थों की खेप की धरपकड़ के लिए संयुक्त रणनीति बनाई। प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञात हुआ कि ट्रक नंबर आरजे-11जीए 1842 में मध्यप्रदेश की तरफ से से गांजा भरकर आगरा की तरफ लाया जा रहा है, जिसका सत्यापन एवं तकनीकी विश्लेषण करा कर उक्त सूचना पर थानाधिकारी थाना कोतवाली राजेश पाठक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर सागरपाडा पर गांजे को बरामद करने व तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए नाकाबंदी कराई गई।

दौरान नाकाबंदी मध्यप्रदेश की तरफ से तिरपाल से ढका हुआ ट्रक नंबर एचआर आरजे-11जीए 1842 धौलपुर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जिसको पुलिस टीम ने बैरिकेड लगाकर रुकवाया। ट्रक की बारीकी से तलाशी ली तो ट्रक में रखे कीटनाशक दवाईयों के कार्टून व कट्टो में 26 पैकेट में 189.9 किलो गांजा बरामद किया गया है और मौके से आरोपी मलखान पुत्र रामदल मीणा निवासी उमरेह थाना सदर बाडी जिला धौलपुर एवं अर्जुन मीणा पुत्र श्याम सिंह मीणा निवासी सुनकई थाना सरमथुरा जिला धौलपुर को डिटेन किया गया है।

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