पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

योजना:2 लाख 6 हजार 38 लोग हो चुके हैं इंदिरा रसोई से लाभान्वित: जायसवाल

धौलपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना काल में आमजन की पीड़ा को समझते हुए राज्य सरकार ने कोई भी भूखा ना सोए का नारा देते हुए इंदिरा रसोई योजना शुरू की, जिसमें जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक गर्म भोजन खिलाया जा रहा है। कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में संचालित सात इंदिरा रसोइयों में अगस्त माह से नवम्बर माह तक कुल 2 लाख 6 हजार 38 लोगों को भोजन कराया जा चुका है। जिनमें नवीन आश्रयस्थल निहाल गंज धौलपुर में 27 हजार 510, किसान भवन धौलपुर में 34 हजार 510, नया जनाना अस्पताल धौलपुर परिसर में 32 हजार 819, वार्ड नंबर 25 राजाखेड़ा में 29 हजार 296, अंबेडकर भवन बाड़ी में 31 हजार 653, पुराना पंचायत भवन बसेड़ी में 19385, पुराना पंचायत भवन सरमथुरा में 30 हजार 865 लाभार्थी शामिल हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें