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दीपावली का तोहफा:20 सफाई कर्मी हुए स्थाई, 60 अन्य को भी शीघ्र करेंगे

धौलपुर3 घंटे पहले
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दीपावली त्यौहार नगरपरिषद के उन सफाई कर्मियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, जो 2018 में लाटरी प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मी के लिए भर्ती हुए थे। गुरुवार को जब नगरपरिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने 20 कर्मियों के नाम पुकारे तो कर्मियों की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे।

आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि 2018 में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें करीब 80 सफाई कर्मी का लाॅटरी के माध्यम से चयन किया गया। 80 सफाई कर्मियों का दो साल का प्रोविजन समय चल रहा था। जिनके पूरा होने पर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। साथ ही दो संतानों की भी पुष्टि की गई।

जिसके बाद करीब 20 कर्मियों को स्थाई करने के बाद उन्हे पत्र जारी किया गया है। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह थनवार ने बताया कि सफाई कर्मियों को स्थाई करने के लिए नगरपरिषद आयुक्त से मांग की गई थी। जिसको लेकर आयुक्त ने 20 कर्मियों के दस्तावेजों की जांच करके उन्हें दीपावली से पहले खुशियों की सौगात दी है।

साथ ही बचे हुए अन्य 60 कर्मियों के दस्तावेजों की जांच करवाकर दो से चार दिन में उन्हें ही स्थाई करवाया जाएगा। इस मौके पर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव विनोद डागौर, जिलाध्यक्ष सुनील कुमार डागौर, नगर अध्यक्ष नीलम छित्तर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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