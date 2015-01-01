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आत्मनिर्भर भारत:40 महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी रोजगार के लिए आर्थिक सहायता : गुप्ता

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • भामाशाहों को जरूरतमंद परिवार की मदद कर आत्मनिर्भर भारत में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत

लुपिन ओर मंजरी फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को 6 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गयी। इस पैसे से महिलाएं अपना खुद का रोजगार कर पाएंगी ओर परिवार को सहयोग कर पाएंगी। लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता ने बताया कि कोरोना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जीविकोपार्जन पर पड़ा है।

जिसके कारण पूरा परिवार प्रभावित होता है। कोरोना के संक्रमण ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है ओर हम सबको अब अपने आपको आत्मनिर्भर बनने की तरफ देखने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोगो का रोजगार छीन गया ओर अब परिवार को पालने का संकट खड़ा हो गया है।

इसी तरह के परिवारो का जीवन वापिस से पटरी पर लाने के लिए मंजरी फाउंडेशन के साथ मिलकर 40 महिलाओं को उनकी इच्छा के रोजगार को करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस आर्थिक मदद से वो अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगी।

उन्होंने कहा कि हम सभी को इस तरह के परिवारो को चिन्हित कर मदद के लिए आगे आना चाहिए। मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में यह कदम महिलाओं को मजबूती देगा और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा कि जरूरतमन्द परिवार के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना हम सबकी पहली प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के आधार पर इन 40 महिलाओं का चयन किया गया है। उन्होंने महिलाओं से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ने की अपील करते हुए कहा कि हमे अब अपने लिए अपना काम कर पैसा कमाना सीखने की आदत डालनी चाहिए।

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