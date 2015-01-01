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अवैध कब्जा:गैर मुमकिन रास्ते पर अनाधिकृत रूप से बनाई 5 दुकानें, आयुक्त ने करवाई सीज

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • दो बार नोटिस देने के बाद भी दुकान मालिक ने नहीं रोका था निर्माण कार्य

नगरपरिषद ने गुरुवार को शिव नगर कॉलोनी में गैर मुमकिन रास्ते पर नगर परिषद की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनवाई गई 5 दुकानों सीज कर दिया है। नगरपरिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि रामजी लाल कुशवाहा पुत्र करण सिंह ने शिव नगर कॉलोनी में गैर मुमकिन रस्ते नगर परिषद की भूमि पर अनाधिकृत रूप से दुकानें बना ली थी।

जिसको लेकर उन्हें पूर्व में दो बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन नोटिस देने के बावजूद ने तो निर्माण कार्य को रोका गया और न ही स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटाया गया। ऐसे में कार्रवाई के लिए सुबह 11 बजे टीम को पुलिस बल के साथ भेजा गया। आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि टीम ने अवैध रूप से बनाई जा रही पांचों दुकानों को सीज कर दिया है।

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