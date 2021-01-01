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उपखंड स्तर पर अब कमेटी करेगी जांच:सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई

धौलपुर2 घंटे पहले
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जिले की ग्राम पंचायतों की सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों की अब खैर नहीं है। इसके लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले भर में उपखंड अधिकारियों की निगरानी में कमेटी गठित कर अतिक्रमियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से भले ही सिवायचक भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाए गए हो, लेकिन अभियान का असर जिले में नहीं दिख रहा है।

वहीं राजस्व अधिकारियों द्वारा अभियान के नाम पर मात्र खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली है। लेकिन अब जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गए हैं। ऐसा ही मामला बुधवार को सैंपऊ उपखंड की ग्राम पंचायत कैथरी में सिवायचक भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में बुधवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत की करीब 10 बीघा सिवायचक भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया है, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सभी ग्राम पंचायतों पर सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जे करने की जांच उपखंड स्तर पर कमेटी बनाकर करवाने के निर्देश दिए हैं।

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