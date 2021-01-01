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सर्दी के तेवरों ने कंपाया:आठ साल बाद फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह को मिली कोल्ड विदाई, विक्षोभ सक्रिय, अभी अगले 15 दिन और कंपाएगी सर्दी

भरतपुर/धौलपुर5 घंटे पहले
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पत्तियों पर जमा ओस। - Dainik Bhaskar
पत्तियों पर जमा ओस।
  • न्यूनतम पारा 4 डिग्री से कम होने पर कहलाता है कोल्ड डे
  • पहाड़ों की बर्फबारी का दिखा असर

आठ साल बाद फिर मौसम ने जनवरी को ठंडी विदाई दी है। यानी आखिरी सप्ताह कोल्ड डे रहा। रविवार को भी रात का तापमान 1.8 डिग्री रिकार्ड किया गया। जबकि, जनवरी के आखिरी सप्ताह का औसत तापमान 9 डिग्री रहता आया है, लेकिन इस बार सर्दी के तेवर तीखे हैं। इसलिए एक सप्ताह से रात के तापमान में औसत 2.9 डिग्री है।

उल्लेखनीय है कि जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्यियस या उससे नीचे दर्ज होता है उसे कोल्ड डे कहा जाता है। इससे पहले 2013 में 6 कोल्ड डे दर्ज हुए थे और 2008 में सबसे अधिक 9 दिन कोल्ड डे दर्ज हुए थे। ऐसे में रातें कंटीली हो रही है। इसका असर दिन पर आ रहा है।

तल्ख धूप भी ठंड के कारण गुनगुनी लग रही है। रात ठंडक की वजह आसमान का साफ हाेने के कारण उत्तरी हवा चलना रहा। सुबह हल्का कोहरा छाया रहने से दृश्यता 600 मीटर दर्ज की गई। हालांकि दिन में तल्ख धूप निकलने के कारण लोगों को सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली।

अगले दो हफ्ते घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं का भी करना होगा सामना
मैदानी इलाकों में अगले दो हफ्ते तक शीतलहर जारी रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी अभी और होगी। मौसम विशेषज्ञ आरके सिंह का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी देशों से आने वाला ठंडी हवाओं का दबाव यानी विक्षोभ दस्तक दे चुका है। इससे 3 फरवरी तक हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी होगी।

इससे हवा सर्द होगी। जिससे शीतलहर का अहसास होगा। इस दौरान घना कोहरा भी रहेगा। इनके असर से रात के तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन 7 फरवरी के बाद पारा फिर नीचे जाएगा। तीन फरवरी की शाम से बादल छाएंगे। 4 और 5 फरवरी को भरतपुर में बारिश हो सकती है।

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