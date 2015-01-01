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नगरपरिषद:नगरपरिषद ने प्रतिमा विसर्जन के बाद पानी से भरे गड्ढाें में भरवाई मिट्टी

धाैलपुर2 घंटे पहले
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दैनिक भास्कर में 7 नवंबर काे प्रतिमा विसर्जन के लिए नगरपरिषद ने खुदवाए गड्ढे, अब उनमें भरे पानी से उठ रही सडांध, त्याेहारी सीजन में घराें का कचरा भी इसी में डाल रहे लाेग शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद नगरपरिषद प्रशासन हरकत में आया और शनिवार सुबह जेसीबी और कमर्चारियाें की मदद से चंबल किनारे पडी गंदगी, पूजन सामग्री, मैले कुचैले कपडे इत्यादि साफ कराए। वहीं नगरपरिषद द्वारा प्रतिमा विसर्जन के लिए खुदवाए गड्‌ढों को मिट्‌टी से भरवाया।

प्रकृतिविद और चंबल शुद्धिकरण अभियान से जुडे संत लाेकेशानंद महाराज ने बताया कि चंबल मैया की रक्षा करना हरेक का कर्तव्य है। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाओं काे आगे आकर नदी काे प्रदूषित हाेने से बचाने के लिए अभियान चलाकर जागरुकता लाने की आवश्यकता है। उन्हाेंने बताया कि चंबल पूजनीय है। प्रधानमंत्री माेदी के नदियाें काे बचाने की दिशा में हर किसी काे अपना सहयाेग देना चाहिए।

बता दें कि संत लाेकेशानंद महाराज के सानिध्य में करीब एक साल तक हर माह चंबल नदी की महाआरती का आयाेजन हाेता, लेकिन संत के धाैलपुर से शमशाबाद आश्रम में जाने के बाद महाआरती का आयाेजन बंद हो गया। संत लाेकेशानंद महाराज ने कहा कि प्रशासन काे भी चंबल नदी पर ऐसे अभियान चलाते रहने चाहिए।

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