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दीपावली का ताेहफा:मचकुंड में लाइटिंग के बाद फाउंटेन ने बिखेरी सतरंगी आभा, रूपचाैदस से प्रतिदिन चलेंगे

धाैलपुर3 घंटे पहले
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जिला प्रशासन और नगरपरिषद की ओर से धाैलपुर के लाेगाें के लिए दीपावली का ताेहफा दिया गया है। मचकुंड की एतिहासिक इमारतें जहां एक दिन पहले बुधवार को लाइट से जगमगा रहीं थीं वहीं गुरुवार को मचकुंड सरोवर पर रंगीन फव्वारे भी चलने लगे।

इन फव्वारों के चलने पर नजारा ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बड़ा अनार चला दिया हो और उसमें से रंग-बिरंगी रोशनी निकल रही हो। अब यह नजारा एक-दो दिन या दीपावली तक ही नहीं प्रतिदिन देखने को मिलेगा।

नगरपरिषद आयुक्त साैरभ जिंदल ने बताया कि रंग बिरंगी राेशनी बिखेरने वाले फाउंटेन का ट्रायल गुरुवार शाम को किया गया। अब रूपचाैदस यानि छाेटी दीवाली पर इसका विधिवत शुभारंभ कलेक्टर आरके जायसवाल करेंगे।

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