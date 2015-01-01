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सेवाभाव:नगर परिषद ने बेसहारा को पहुंचाया आश्रय स्थल

धौलपुर3 घंटे पहले
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नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल व जिला परियोजना अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देशानुसार टीम ने रात्रि भ्रमण कर शहर में बेसहारा व जरूरतमंदो लोगों का सर्वे किया। जिससे कोई भी गरीब बेसहारा लोग इस सर्दी में बाहर न रहे। इसके लिए टीम ने रेलवे स्टेशन,बस स्टेंड, जिला अस्पताल, मुख्य तिराहे व चौराहों पर पहुंचकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें आश्रय ग्रह पहुंचाया गया।

परिषद के प्रशान्त शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से सर्दी के मौसम में बेसहारा एवं असहाय व्यक्तियों के लिए शहर में रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिसमें निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद असहाय व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए रैन बसेरा के बारे में जानकारी दी और उन्हें आश्रय स्थल पहुंचाया।

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