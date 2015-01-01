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पेयजल संकट:पचगांव के फतेहपुर मोहल्ले की जाटव बस्ती में पेयजल समस्या, लेकर कलेक्टर से की शिकायत

धौलपुर5 घंटे पहले
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शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर गांव पचगांव के फतेपुर मौहल्ला जाटव बस्ती के लोगों ने गुरूवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर पेयजल समस्या के बारे में अवगत कराया। ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मोहल्ले में एक सरकारी होगा पंप लगा हुआ है जिसका जलस्तर कम होने से उसमें पानी नही आ रहा है।

वही जलदाय विभाग की ओर से गांव में पेयजल सप्लाई के लिए लाइन भी पड़ी हुई है। लेकिन उसमें भी पानी की सप्लाई नही होने से ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने बताया कि लोग पीने के पानी के साथ ही पशुओं एवं अन्य उपयोग के लिए करीब एक किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विभागीय अधिकारियों को पेयजल समस्या को लेकर कई बार अवगत कराने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों की ओर से पेयजल समस्या का कोई समाधान नही किया है जिसे लेकर लोगों में अधिकारियों के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से चंबल नदी से सप्लाई का शुरू करने तथा खराब पड़े हैडपंपों को ठीक कराने की मांग की है। शिकायत करने वालों में अंजू, मनोरमा,अबतार सिंह,बबिता,अनीता, ऊषा,गुड़डी, रेखा, सीमा सहित मौहल्ले के लोग मौजूद रहे।

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