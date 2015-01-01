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ज्ञापन:धौलपुर-भरतपुर के जाटों को केन्द्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की मांग, दिया ज्ञापन

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • मांगे नहीं मानने पर जयपुर में महापड़ाव 25 से, समाज के लोगों ने प्रशासन को दी चेतावनी

गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद राजस्थान धौलपुर जिले के जाट समुदाय के लोगो ने आरक्षण को लेकर हुंकार भर दी हैं। गुरुवार को राजस्थान युवा जाट महासभा के पदाधिकारियों ने जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंप कर केंद्र में ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की मांग की है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 मार्च को केंद्र में ओबीसी आरक्षण से भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समाज को बंचित कर दिया था। जिसे लेकर जाट समाज फिर से लामबंद हो गया है। जाट समाज के लोगों ने जयपुर राजधानी में 25 दिसंबर 2020 से महापड़ाव की चेतावनी दी है।

जाट समाज के मुताबिक भरतपुर-धौलपुर जिले के जाटों को सर्वप्रथम 10 जनवरी 2000 को राज्य में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया था। उसके बाद केंद्र में भी दोनों जिलों के जाट समाज को 4 मार्च 2014 को ओबीसी वर्ग में सम्मिलित किया गया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 मार्च 2015 को केंद्र में लागू हुए ओबीसी आरक्षण से जाट समाज को बाहर कर दिया गया।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिश के आधार पर पुनः राज्य में 23 अगस्त 2017 को ओबीसी वर्ग में जाट समाज को शामिल कर लिया गया। लेकिन राज्य में ओबीसी सूची में सम्मिलित होने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा अभी तक केंद्र में भरतपुर धौलपुर जिले के जाटों को ओबीसी वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश नहीं भेजी गई है। ऐसे में जाट समाज राज्य सरकार से शीघ्र ही केंद्र के ओबीसी वर्ग में सम्मिलित कराने की सिफारिश की मांग करता है। राज्य में 10 अगस्त 2015 से 23 अगस्त 2017 के मध्य अवधि में भरतपुर धौलपुर जिले के जाट समुदाय को ओबीसी आरक्षण से लंबित कर दिया गया। जिसके कारण 2013 से 2017 तक के मध्य आयोजित विभिन्न भर्तियों में जाट समाज के अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

जाट समाज के पदाधिकारियों ने बताया फरवरी 2016 एवं 2017 में भरतपुर धौलपुर जिले के जाटों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए किए गए आंदोलन एवं संघर्ष के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया है।

जाट समाज को ओबीसी वर्ग में केंद्र सरकार में शामिल करने की सिफारिश की मांग की है। जाट समाज ने चेतावनी देते हुए कहा प्रदेश सरकार ने जाट समाज को ओबीसी वर्ग में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश नहीं की गई तो 25 दिसंबर से जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा।

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