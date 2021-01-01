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बैठक:आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 फरवरी तक सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग

धौलपुर2 घंटे पहले
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  • आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने बैठक कर उठाई मांग

आंगनबाड़ी को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता देने के लिए और कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मी घोषित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भर ली है। जिसके लिए बुधवार को आंगनबाडी कर्मचारी संघ की की बैठक महामंत्री सरिता बंसल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें महामंत्री सरिता बंसल ने निर्णय लिया कि 6 फरवरी को एक बार फिर चोपड़ा मंदिर पर बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

साथ ही 8 फरवरी को इन समस्याओं को लेकर निदेशक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी को राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायकाओं तथा आशा सहयोगिनियों द्वारा आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए।

महामंत्री सरिता बंसल ने मांग की है कि आंगनबाडी कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन सेविकाओं को 18 हजार रुपए और सहायिका को 9 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाए। शिक्षानीति 2020 के तहत देश के सभी आंगनबाड़ी को प्राथमिक पाठशाला की मान्यता देते हुए इनमें कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता को पूर्व प्राथमिक सहायक शिक्षिका, प्री प्राइमरी असिस्टैंट टीचर का पद नाम दिया जाने की नीति बनाई जाए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की तरह आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और विभिन्न त्योहारों पर अवकाश दिया जाए।

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