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विरोध:शिक्षकों की मांगों को लेकर रेसटा का प्रदेशभर में प्रदर्शन आज

धौलपुर5 घंटे पहले
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शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शिक्षकों कि मांगो को लेकर 18 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद एवं जिलाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक एवं प्रबोधक के तबादले के लिए आवेदन लेने एवं वरिष्ठ अध्यापक,व्याख्याता,एचएम एवं प्रधानाचार्य के जल्द तबादले करने,शिक्षा विभाग में पदोन्नति में रोस्टर रजिस्टर संधारित करने,उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषयों के पद स्वीकृत करने, वरिष्ठता विलोपन, विज्ञान संकाय खोलने,पुरानी पेंशन लागू करने एवं दीपावली के बोनस का नगद भुगतान करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की जाएगी।

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