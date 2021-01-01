पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाइवे पर मुठभेड़:अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर लेकर जा रहे खनन माफियाओं को पुलिस ने रोका तो फायरिंग की, मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली

धौलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
हाइवे पर पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। - Dainik Bhaskar
हाइवे पर पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दो बदमाशों को गोली लगी है।

धौलपुर जिले के सैंपऊ में भरतपुर हाइवे पर सरैंधी चौराहे के पास देर रात आगरा पुलिस और बजरी माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से गोलियां चलीं। इसमें पुलिस की गोली से दो खनन माफिया घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने बजरी से भरे तीन ट्रैक्टर ट्रॉली, अवैध हथियारों समेत 3 को गिरफ्तार किया। वारदात बुधवार- गुरुवार दरमियानी रात करीब 2:30 बजे की है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पुलिस को खबर मिली की राजस्थान के धौलपुर की ओर से अवैध बजरी से भरे दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां हाइवे-123 पर होकर जगनेर इलाके से गुजरते हैं। वे अपने साथ अवैध हथियार भी रखते हैं। इस पर आगरा पुलिस और खनन विभाग की टीम ने अभियान चलाया। टीम हाइवे पर एक्टिव हो गई।

रात करीब ढाई बजे धौलपुर की ओर से बजरी से भरे ट्रैक्टर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ट्रैक्टरों की स्पीड बड़ा दी। साथ ही पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली।

पुलिस को भारी पड़ता देख बजरी माफिया वापस भागने लगे। इस दौरान हुई फायरिंग में बदमाशों को गोली लग गई। वहीं, तीन को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने माफियाओं के पास से अवैध तमंचा, तीन चंबल की बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और एक कार बरामद की है।

फायरिंग के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली।
फायरिंग के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली।

4 दिन पूर्व सैंपऊ में ढाबे के सामने पुलिस को देख बजरी माफिया ने की थी हवाई फायरिंग
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब दो माह पूर्व सैंया थाने के सिपाही सोनू चौधरी की हत्या में वांछित बदमाशों को पकड़ने आगरा पुलिस यहां आई थी। सैंपऊ थाना क्षेत्र में ढाबे पर खाना खाने के दौरान कुछ बजरी माफिया को लगा कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने आई है। इस दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस वारदात के बाद आगरा पुलिस हरकत में आई।

बजरी सड़क पर गिराकर पुलिस को रोकने की कोशिश की।
बजरी सड़क पर गिराकर पुलिस को रोकने की कोशिश की।

(रिपोर्ट- जितेंद्र परमार)

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser