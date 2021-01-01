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सिमट रहा काेराेना:99.02% रिकवरी रेट के साथ कोरोना मुक्ति की राह पर धौलपुर, अब सिर्फ 4 ही एक्टिव केस

धौलपुर2 घंटे पहले
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  • प्रदेश में बुधवार काे मिले सिर्फ 92 संक्रमित, 33 में से 16 जिलाें में एक भी केस नहीं

जिले में ही नहीं, बल्कि प्रदेश में भी काेराेना अब सिमटता जा रहा है। प्रदेश में बुधवार काे 92 काेराेना के मरीज ही सामने आए। राहत की बात यह रही कि 33 में से 16 जिलाें में ताे काेराेना का एक भी मरीज नहीं मिला। धौलपुर में पिछले कई दिन से कोई भी मरीज में काेराेना की पुष्टि नहीं हुई। रिकवरी रेट की बात करें ताे प्रदेश के किसी भी जिले की रिकवरी रेट 97 से कम नहीं है।

रिकवरी रेट के मामले में धौलपुर जिला कोरोना मुक्त जिला बनने की राह पर है। धौलपुर की रिकवरी रेट 99.2 पहुंच गई है। जाे दिसंबर महीने में काेराेना के 9812 लाेगाें की सैंपलिंग हुई। इसमें 245 काेराेना के मरीज सामने आए थे। जबकि काेराेना से किसी भी मरीज की माैत नहीं हुई थी।

दिसंबर महीने में रिकवरी रेट 97.02 प्रतिशत रही। जनवरी महीने में 6092 लाेगाें के सैंपल लिए। इनमें से 3 लाेग काेराेना पाॅजिटिव निकले। साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 99.02 पर पहुंच गई। जिले के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि अक्टूबर के बाद से काेराेना से किसी भी मरीज ने दम नहीं ताेड़ा।

245 एक्टिव केस से हुई थी जनवरी की शुरुआत, महीने के अंत में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं
जनवरी का महीना काेराेना से निजात दिलाने के लिए बेहद सुखद रहा। जनवरी महीने के शुरुआत में 245 एक्टिव केस थे। जाे महीने के समाप्त होने से अब तक शून्य ही हैं।
^जिले के अस्पतालों में कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। वैक्सीनेशन चल रहा है। लोगों को मास्क पहनने व भीड़ नहीं करने के लिए जागरूक किया जाता रहेगा।

-आरके जायसवाल, कलेक्टर

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