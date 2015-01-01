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रैकिंग:62.86 प्रतिशत आधार सीडिंग कर प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंचा धौलपुर

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए कराई जा रही सीडिंग, गलत ढंग से राशन लेेने वाले सरकारी कर्मचारियों से 78 लाख 69 हजार 715 रूपए की राशि वसूली

सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के सभी लाभार्थियों के राशनकार्डों में दर्ज समस्त सदस्यों की आधार सीडिंग कराई जा रही है। जिले में खाद्य सुरक्षा की कुल 8 लाख 28 हजार 43 यूनिटें है, जिनमें से 7 लाख 63 हजार 939 यूनिटों की आधार सीडिंग कराई जा चुकी है। कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा के 92.26 प्रतिशत लोगों की आधार सीडिंग हो चुकी है।

1 लाख 9 हजार 293 बोगस एवं डुप्लीकेट यूनिटों को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिला आधार सीडिंग का कार्य 62.86 प्रतिशत करके सम्पूर्ण राज्य में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में 2 लाख 77 हजार 449 यूनिट में से 1 लाख 6 हजार 750 यूनिटों की सीडिंग हो चुकी है एवं 1 लाख 9 हजार 293 यूनिटों का विलोपन किया जा चुका है। ब्लॉक बसेड़ी में 66 हजार 961 यूनिट में से 20 हजार 992 यूनिट का आधार सीडिंग किया जा चुका है, 31 हजार 420 यूनिट का विलोपन हुआ है।

ब्लॉक बाड़ी में 38 हजार 103 यूनिट में से 14 हजार 283 का आधार सीडिंग एवं 12 हजार 74 का विलोपन, ब्लॉक राजाखेड़ा में 44408 यूनिट में से 17814 का आधार सीडिंग एवं 16350 का विलोपन, ब्लॉक सैंपऊ में 45565 यूनिट में से 20317 यूनिट का आधार सीडिंग एवं 15530 का विलोपन, धौलपुर ग्रामीण में 46066 यूनिट में से 20907 का आधार सीडिंग एवं 16281 विलोपन, धौलपुर शहरी क्षेत्र में 16 हजार 506 यूनिट में से 7 हजार 114 यूनिट का आधार सीडिंग एवं 6 हजार 893 का विलोपन, बाड़ी शहरी क्षेत्र में 11 हजार 182 यूनिट में से 2 हजार 212 का आधार सीडिंग एवं 6 हजार 664 का विलोपन तथा राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में 8 हजार 658 यूनिट में से 3 हजार 111 का आधार सीडिंग एवं 4 हजार 81 यूनिटों का विलोपन किया जा चुका है।
69.33 लाख को मिला पीएम कल्याण अन्न योजना का लाभ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत खाद्य सुरक्षा परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से गेहूं एवं 1 किलोग्राम चना प्रति राशनकार्ड कोविड-19 के दौरान माह अप्रैल से नवम्बर तक उपलब्ध कराया गया। कलेक्टर ने बताया कि 3 लाख 50 हजार 288 क्विंटल गेहूं एवं चना का उठाव कर 3 लाख 46 हजार 656 क्विंटल का वितरण कर 69 लाख 33 हजार 130 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
आत्मनिर्भर भारत में 1.9 लाख लोगों को उपलब्ध कराया गया खाद्यान्न
आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत प्रवासी श्रमिकों तथा निःसहाय लोगों के लिए कोविड-19 के दौरान मई व जून माह में 10 किलोग्राम प्रति यूनिट गेहूं तथा 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत 1160 मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त कर 1097 मैट्रिक टन वितरण कर 1 लाख 9 हजार 716 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23 मैट्रिक टन चना प्राप्त कर 22 मैट्रिक टन वितरण कर 11 हजार 466 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। राज्य नॉन एनएफएसए योजनान्तर्गत 357 मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त कर 271 मैट्रिक टन वितरण कर 27 हजार 139 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। 50 मैट्रिक टन चना प्राप्त कर 42 मैट्रिक टन वितरण कर 21 हजार 123 लाभार्थियों को लाभान्वित किया।

73.15 लाख परिवारों को मिला खाद्य सुरक्षा और अन्त्योदय योजना का फायदा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, खाद्य सुरक्षा एपीएल परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति राशनकार्ड उपलब्ध कराया जाता है। दोनों योजनाओं का 4 लाख 14 हजार क्विंटल गेहूं का उठाव कर 3 लाख 65 हजार 785 क्विंटल गेहूं का वितरण कर 73 लाख 15 हजार 711 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों से रिकवरी
सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारी जो खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत अवैध रूप से लाभ प्राप्त कर रहे थे उनसे 27 रूपये प्रति किलो गेहूं की दर से 446 सरकारी कर्मचारियों से 78 लाख 69 हजार 715 रूपये की राशि वसूल की गई।

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