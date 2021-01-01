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धौलपुर के लिए खुशखबरी:जंगलों में सुनाई दी दो शावकों की दहाड़, कैलादेवी अभयारण्य से भटकर आई बाघिन बादली ने दिया जन्म

धौलपुर26 मिनट पहले
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दो शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई बाघिन बादली। - Dainik Bhaskar
दो शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई बाघिन बादली।

धौलपुर के सरमथुरा के जंगलों में बाघिन टी 117 बादली दो शावकों के साथ नजर आई है। सरमथुरा के झिरी में लगे कैमरे बाघिन बादली दो शावकों के साथ नजर आई है। जिसकी पुष्टि डीएफओ के सी मीना ने की। जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि बाघिन बादली टाइगर टी 116 के साथ धौलपुर में एक साल से मेटिंग कर रही थी। दो शावकों के आने से धौलपुर को टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बनाने पर बल मिल सकता है।

रणथंभौर और कैलादेवी अभयारण्य से सटे धौलपुर के बीच यूं तो बाघों के आने-जाने का सिलसिला बना हुआ है और रणथंभौर अभयारण्य में बाघों की बढ़ती तादाद से इन बाघों को धौलपुर और कैलादेवी की वादियां रास आ रही हैं। पहले भी टाइगर रणथंभाैर से निकलकर धाैलपुर की सीमा काे छूकर गए हैं, लेकिन ऐसा पहला माैका है कि अब इन्होंने यहां डेरा डाला हुआ है।

कैलादेवी अभयारण्य में 10 माह पहले मां टी 92 (सुन्दरी) से बिछड़ने के बाद साढ़े तीन साल की बाघिन टी-117 (बादली) धौलपुर के जंगलों में आ गई थी। यहां वो लगातार टाइगर टी-116 के साथ दिख रही थी।

10 माह से सरमथुरा के जंगलों में दिख रही थी बाघिन।
10 माह से सरमथुरा के जंगलों में दिख रही थी बाघिन।

बादली की गतिविधियों के लिए लगाए 10 ट्रैप कैमरे
टी 92 सुंदरी की दूसरी बेटी टी 117 (बादली) यंग टाइगर टी 116 के साथ धौलपुर के जंगलों में एक माह से विचरण कर रही थी। इससे यह लग रहा था कि जल्दी ही धौलपुर में शावकों की टाइगर के साथ अठखेलियां दिख सकती हैं। वन विभाग के उपवन संरक्षक केसी मीणा कहते हैं कि वनकर्मियों की निगरानी में करीब दस ट्रेप कैमरे धौलपुर के सरमथुरा रेंज के जंगलों में लगाए गए हैं।

(रिपोर्ट- ज्योति लवानिया)

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