पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना काल में राहत:डाेर टू डोर मॉडल बना आमजन की राहत का जरिया, 443 सीएससी केंद्र डीजीपे से कर रहे बैंकिंग लेनदेन

धौलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना काल में आमजन को राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने शुरू की अभियान की शुरूआत, ग्रामीणों को मिल रहा है फायदा

कोरोनाकाल लॉकडाउन में जिले में कलेक्टर आमजन को राहत दिलाने के लिए चलाए गए डोर टू डोर पेंशन वितरण अभियान से सीएससी के डिजीपे की बढ़ी लोकप्रियता के चलते जिले में 443 सीएससी केन्द्र डीजीपे से बैंकिंग लेनदेन का कार्य कर हैं। धौलपुर मॉडल के तहत ई-गवर्नेंस सेवाओं पर विशेष ध्यान, ई-मित्र पर रोगी पर्चा व आधार केन्द्रों की स्थापना से आमजन को सीधा लाभ दिलाया।

कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लोगों को घर से निकलने की मनाही की वजह से गांव के बुजुर्ग पेंशन, नरेगा भुगतान के लिए बैंक शाखाएं नही जा पाने की वजह से परेशानी के चलते कलेक्टर ने ऐसे बुजुर्ग, जरुरतमन्द लोगों को पेंशन, नरेगा और अन्य भुगतान के लिए धौलपुर मॉडल के तौर पर घर-घर पेंशन वितरण का कार्य बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और सीएससी केन्द्रों को सौंपा गया। सीएससी केन्द्रों द्वारा मोबाइल में डिजीपे एप्लीकेशन से घर–घर जाकर पेंशन, नरेगा भुगतान लेनदेन किया गया।

लॉकडाउन से पहले जिले में 183 सीएससी केन्द्रों द्वारा डिजीपे एप्लीकेशन से बैंकिंग कार्य किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में कलक्टर के डोर टू डोर पेंशन,नरेगा के भुगतान के वितरण की मुहिम से कॉमन सर्विस सेन्टर का डिजीपे एप्लीकेशन इतना लोकप्रिय हुआ कि जिले में अब 443 सीएससी केन्द्र संचालक डिजीपे एप्लीकेशन से बैंकिंग लेनदेन का कार्य कर रहे हैं। जिले में 443 सीएससी केंद्रों ने डिजीपे के माध्यम से अप्रेल से अक्टूबर 2020 तक 62105 ट्रांजेक्शन लेनदेन के किये हैं और 11 कराेड 79 लाख 17, 500 रुपए की रकम का भुगतान किया है।

डिजीपे सखी भी कर रही हैं गांवों में बैंकिंग लेनदेन

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकिंग कार्य से जोड़ने के लिए सीएससी द्वारा महिलाओं को डिजीपे सखी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। डिजीपे सखी द्वारा गांव में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कार्य भुगतान किया जाएगा। जिससे अब इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भुगतान के लिए बैंकों के चक्कर नही काटने पड़ेंगे। आमजन की छोटे छोटे भुगतान करने व राशि की निकासी की समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा।

आधार बेस्ड सिस्टम से जुड़ा है डिजीपे साॅफ्टवेयर
कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा विकसित डिजीपे सॉफ्टवेयर आधार इनेब्लड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) के जरिए बैंकिंग लेनदेन का कार्य करता है। डीजीपे सॉफ्टवेयर को इस तकनीक से विकसित किया गया है कि सीएससी संचालक इसे मोबाइल एप्लीकेशन और कम्प्यूटर सिस्टम दोनों पर कार्य कर सकता है। डिजीपे से उपलब्ध सभी बैंक खाताधारकों के लेनदेन का कार्य किया जा सकता है। सीएससी संचालक द्वारा दिनभर किये गये ट्रांजेक्शन का कमीशन उसी दिन मिल जाता है जिसकी वजह से सीएससी केन्द्र डिजीपे का अधिक उपयोग कर रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें