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विरोध:शिक्षा बजट में कटौती से शिक्षा का लक्ष्य होगा कमजोर : शर्मा

धौलपुर2 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए आवंटित बजट में कटौती का विरोध करते हुए बजट कटौती को तुरन्त वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की है। प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक यादवेन्द्र शर्मा ने बताया कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र भारी कटौती की है,जिससे समतामूलक, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य कमजोर होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने से शिक्षा का व्यावसायीकरण और केन्द्रीयकरण और तेज होगा। उन्होने बताया कि गत 2020-21 के वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए 99,312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस बजट में यह राशि बढ़ाने के बजाय घटाकर 93,224 करोड़ रुपये की गई है।जिससे शिक्षा के बजट में 6088 करोड़ की कटौती की गई है। यह कटौती 6 प्रतिशत से ज्यादा है। उच्च शिक्षा का बजट गत वर्ष की तुलना में 39466 करोड़ रुपये से घटाकर 38353 करोड़ रुपये कर दिया है जिसमें 1116 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों में भी गहरा रोष है।

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