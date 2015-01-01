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चिंता:धौलपुर में शिक्षा का स्तर कमजोर, मिली 25वीं रैंक, रैंकिंग में जयपुर अव्वल और चूरू दूसरे स्थान पर

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी की अक्टूबर माह की शिक्षा रैंकिंग

जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के तमाम दावों के विपरीत शिक्षा क्षेत्र में जिला लगातार पिछड़ रहा है। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से अक्टूबर माह की जारी ताजा रैंकिंग में धौलपुर जिले को 25वीं रैंक मिली है। लगातार निचली रैंक पर होने के बावजूद भी कलेक्टर व शिक्षा अधिकारियों ने रैंक सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जिला कभी टॉप टेन में नहीं आया। हालांकि पिछले कई महीनों से जिले की रैंकिंग प्रदेश में 32 वें 33 वें नंबर पर चल रही थी। इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है।

शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि अनेक स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पीने के पानी के साधन नहीं हैं, खेल मैदान नहीं होने, इंटरनेट व्यवस्था, ई कंटेंट जैसी तमाम सुविधाएं नहीं होने के बावजूद स्कूल में जाकर रैंकिंग सुधार के लिए शिक्षा अधिकारियों की ओर से जबरन संस्था प्रधानों पर दबाव डालकर झूठे आंकड़े पोर्टल पर दर्ज करवाए जा रहे हैं और कागजों में जिले की रैंकिंग सुधारने की मशक्कत की जा रही है लेकिन फिर भी छोटा जिला होते हुए भी प्रदेश में जिले की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है।

स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी रैंकिंग में सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले की स्थिति सुधारने को लेकर निर्देशित किया। रैंकिंग में हमेशा की तरह जयपुर पहले, चूरू दूसरे व हनुमानगढ़ जिला तीसरे स्थान पर है।

इन 43 पैरामीटर के आधार पर तय होती है रैंकिंग
शिक्षा विभाग की ओर से हर माह शिक्षा रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें सुधार के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों ,मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीन स्कूलों के 43 पैरामीटर की सूचनाएं शाला दर्पण पर अपलोड करनी होती हैं। जिसमें शाला दर्पण पर जिले के स्कूलों में समुदाय से राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या की फीडिंग, ज्ञान संपर्क पोर्टल में प्राप्त राशि, बिजली, पानी की सुविधा से जुड़े स्कूल समेत अन्य 43 पैरामीटर वाले बिंदुओं को अपलोड किया जाता है।

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