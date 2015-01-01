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राजनीति:धौलपुर, बाड़ी व राजाखेड़ा में पार्षदों के चुनाव 11 दिसंबर को, 20 दिसंबर को चुने जाएंगे चेयरमैन

धौलपुर4 घंटे पहले
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  • चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम, तीनों निकायों में आचार संहिता लागू

लंबे समय से पार्षद के चुनाव का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 21 जिलों के 42 निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिसके तहत धौलपुर नगरपरिषद, बाड़ी और राजाखेड़ा नगरपालिका में 11 दिसंबर को पार्षद के चुनाव होंगे। वहीं 20 दिसंबर को चेयरमैन चुने जाएंगे। नगरपरिषद चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही तीनों निकाय क्षेत्रों में आचार सहिंता लागू हो गई है।

पिछले वर्ष स्वायत्त शासन विभाग ने चेयरमैन पद के लिए धौलपुर नगरपरिषद में जनरल महिला, राजाखेड़ा नगरपालिका जनरल ओपन और बाड़ी नगरपालिका एससी महिला सीट आरक्षित की है। इसके बाद अगस्त माह में निकाय चुनाव प्रस्तावित थे। लेकिन कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया था। नगर निगम चुनाव करवाने के बाद शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने धौलपुर सहित 21 जिलों के 42 निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। धौलपुर नगरपरिषद, बाड़ी और राजाखेड़ा में इस बार वार्ड बढ़ा दिए गए हैं।

ऐसे में धौलपुर नगरपरिषद क्षेत्र में 60, बाड़ी में 45 और राजाखेड़ा में 35 वार्डों के लिए चुनाव होगा। बड़े वार्डों के सीमाकंन होने से इस बार वार्ड छोेटे हो गए हैं। जिसके कारण उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। सभापति पद के लिए वर्तमान सभापति और नेता प्रतिपक्ष के उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। वहीं वार्ड के कई पार्षद भी सभापति की दौड़ में दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में आरक्षण के बाद राजनीति दलों की मुश्किलें बढ़ी हैं।

चेयरमैन पद : राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ी
चेयरमैन पद के लिए धौलपुर नगरपरिषद में जनरल महिला, राजाखेड़ा नगरपालिका जनरल ओपन और बाड़ी नगरपालिका एससी महिला सीट आरक्षित हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि धौलपुर नगरपालिका से नगरपरिषद बनने के बाद यह पहला मौका है जब चेयरमैन के लिए सामान्य महिला की सीट आरक्षित हुई है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के लिए नगरपरिषद क्षेत्र में पहली बार महिला प्रत्याशी को लाना काफी चुनौती भरा होगा।

यह है चुनाव कार्यक्रम

पार्षद के लिए

  • सूचना जारी की तिथि : 23.11.20
  • नामांकन की अंतिम तिथि : 27.11.20
  • नामांकन समीक्षा तिथि : 01.12.20
  • नामाकंन वापसी तिथि : 3 दिसंबर
  • चुनाव चिह्न का आबंटन : 4 दिसंबर
  • मतदान : 11 दिंसबर
  • मतगणना : 13 दिसंबर

चेयरमैन के लिए

  • सूचना जारी करने की तिथि : 14 दिसंबर
  • नामांकन की अंतिम तिथि : 15 दिसंबर
  • नामांकन समीक्षा : 16 दिसंबर
  • नामाकंन वापस लेने की तिथि : 17 दिसंबर
  • चुनाव चिह्न का आबंटन : 17 दिसंबर
  • मतदान-मतगणना : 20 दिसंबर
  • उपसभापति के लिए चुनाव
  • निर्वाचन तिथि : 21 दिसंबर
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