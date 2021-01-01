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समस्या:मंत्री के आदेश के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारियों ने नहीं लगाया जाटव बस्ती में हैंडपंप, लोग हो रहे हैं परेशान

धौलपुर2 घंटे पहले
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  • कलेक्टर को ज्ञापन देने पहंुचे सैंकड़ों महिलाएं और पुरुषों ने फिर लगाई हैंडपंप लगवाने की गुहार

पचगांव ग्राम पंचायत की फतेहपुर जाटव बस्ती के 2 दर्जन से अधिक महिला-पुरुषों ने पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल को शिकायत पत्र पेश किया है। ग्रामीणों ने 23 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिला मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव को शिकायत पत्र दिया था। जिसमें मंत्री ने सरकारी हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी जलदाय विभाग बस्ती के लोगों को पानी मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रहा है।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र पेश कर शीघ्र पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत पचगांव के फतेहपुर जाटव बस्ती में पिछले लंबे समय से पेयजल किल्लत बनी हुई है। भूमि का जल स्तर नीचे जाने पर कुछ लगे हेडपंप सूख चुके हैं। ऐसे में बस्ती वासियों को पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है।

मवेशी पालन के लिए भी लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। दैनिक कामकाज के लिए 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय कर पानी जुटाना पड़ता है। लोगों को निजी स्तर पर पैसे खर्च कर टैंकर से भी पानी मंगाना पड़ता है। पेयजल समस्या को लेकर पूर्व में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन को अवगत कराया है।

लेकिन सिस्टम के जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में 23 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव के नेतृत्व में समारोह हुआ था। समारोह के दौरान लोगो ने प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव को शिकायत पत्र देकर समस्या से अवगत कराया था।

मामले में मंत्री ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जलदाय विभाग को सरकारी हैंडपंप लगाने के दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मंत्री के आदेश के बाद भी लापरवाह बने हुए हैं। मंत्री के आदेश की जलदाय विभाग के जिम्मेदारों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिससे बुधवार को दो दर्जन से अधिक ग्रामीण महिला एवं पुरुषों ने जिला कलेक्टर को फिर से शिकायत पत्र पेश किया है।

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