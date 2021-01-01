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किसान आंदोलन:6 को करेंगे चक्काजाम, रोजाना एक ट्रैक्टर से गाजीपुर रवाना होंगे किसान

धौलपुर2 घंटे पहले
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  • बुधवार को मीन भगवान मंदिर पर किसानों की हुई पंचायत, कानून वापसी पर ही समझौता

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों के विरोध की आग धौलपुर के सरमथुरा कस्बे तक पहुंच गई है। सरमथुरा तहसील अन्तर्गत बीझौली गांव के मीन भगवान मंदिर पर बुधवार को किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत के दौरान किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता टिकैत के नेतृत्व में चल रहे प्रोटेस्ट का समर्थन किया।

वहीं किसान नेताओं ने पंचायत से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रतिदिन एक ट्रैक्टर भेजने का निर्णय लिया। किसान नेताओं ने आंदोलन का समर्थन करते हुए आगामी रणनीति तैयार कर 6 फरवरी को चक्का जाम का भी समर्थन किया है। किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा देश के अन्नदाता के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल वापस लेने होंगे अन्यथा सरकार को किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए खेती के बिलों को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता भारत का लालन पालन करता है। किसान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने काले कानून पारित कर किसानों के साथ कुठाराघात किया है। भारत सरकार ने देश के अन्नदाता को बर्बाद करने की कृषि बिलों के माध्यम से आधारशिला रखी है। वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों ने किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।

पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान भी महापंचायत में आए
बुधवार को सरमथुरा के बीझौली में मीन भगवान मंदिर पर किसानों की महापंचायत में पंजाब, हरियाणा सहित यूपी के किसानों ने भाग लिया। किसानों ने कृषि कानूनों का किसानों के खिलाफ बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार किसानों को फसल को कारपोरेट घरानों के हाथो मे देना चाहती है जिसके कारण किसान अपनी फसल का मूल्य भी निर्धारित नही कर सकता है। उपखंड के किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी तक कृषि कानूनो का विरोध करने का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने हाथ उठाकर राकेश टिकैत के आंदोलन का अपना समर्थन भी दिया।

बसेड़ी विधायक ने किसान आंदोलन को दी सहमति
बसेडी विधायक खिलाडीलाल बैरवा ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी सहमति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए तीन कृषि कानून संसद में पारित कर दिए है जबकि तीनो कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देगे। उन्होंने किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों के विरोध में बुधवार को मीन भगवान मंदिर पर हुई महापंचायत में लिए गए निर्णय की सराहना की। साथ ही 6 फरवरी को चक्काजाम करने के निर्णय का समर्थन किया। विधायक बैरवा ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपनी सहमति भी जाहिर की।

सरमथुरा क्षेत्र में 11 हजार हेक्टेयर पर खड़ी फसल
सरमथुरा उपखंड में किसान कृषि कानूनों का विरोध तो कर रहे है लेकिन खेती पर बिल्कुल निर्भर नही है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार उपखंड क्षेत्र में 54 हजार हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है लेकिन महज 11 हजार हेक्टेयर में रबी की फसल के खडी हुई है। वही सरमथुरा में मंडियां भी नही है। जिसके बावजूद भी उपखंड के किसान अन्किय सानो के हित में तीनो कृषि कानूनो विरोध कर रहे है। किसानों का कहना था कि वे कृषि बिल का विरोध करते हैं और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती वे आंदोलन में शामिल रहेंगे।

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