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वारदात:जंगल में ऊंट ढूंढने गए पिता-पुत्र पर फायरिंग, पिता एवं भाई काे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया

धाैलपुर4 घंटे पहले
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समाैना निवासी सीताराम ने थाने में उसके पिता और भाई पर नामजद आरोपियों के खिलाफ फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर मामला दर्ज कराया है। तहरीर में सीताराम ने बताया कि उसके पिता रामेश्वर पुत्र दुर्जन लाल एवं भाई विजय शुक्रवार को सुबह 7 बजे अपने ऊंट को समौना के जंगल में ढूंढने गए थे। इस दाैरान वहां गांव के ही साेनू उर्फ साेनपाल, रामनिवास, अनिल और उनके साथ चार-पांच अन्य लाेगाें ने हथियाराें से लैस हाेकर मेरे पिता और भाई पर हमला कर दिया। जिससे दाेनाें घायल हाे गए। सीताराम ने बताया कि कि अनिल और साेनू ने बंदूक से फायर कर पिता एवं भाई काे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। इसके बाद न्यायालय पाेक्साे धाैलपुर में चल रहे एक मुकदमे में राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

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