पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पार्क में जोड़े जा रहें रिश्ते:गांधी पार्क बना रिश्ता तय करने की हाट, रविवार की थी छुट्‌टी, तय हुए 18 रिश्ते

धाैलपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मैरिज होमों के महंगे खर्चों से बचने के लिए लोगों ने पार्कों को बनाया सहारा

पैलेस राेड के पास अगर आप निकल रहे हैं ताे वहां महिला पुरुषाें और बच्चाें की भीड़ का नजारा दिख जाएगा। ये वे लाेग हैं जाे पार्क में घूमने नहीं ये अपनी लड़की और लड़के का रिश्ता तय करने आए हैं। जी हां, रविवार काे भी ऐसा माहौैल दिखा, जहां पार्क खचाखच वर वधु के रिश्तेदारों से भरा पड़ा था और सभी रिश्तों के मेजबानाें ने अपनी एक जगह पर ये रस्म निभाई।

इससे पार्क के पास वाहनाें और लाेगाें का समां बंध गया। अब ये कहने में दाेराय नहीं कि अब धाैलपुर का गांधी पार्क रिश्ते तय करने का एक हाट बन गया है। रविवार काे गांधी पार्क में करीब 18 रिश्ते के लिए मेहमान व वर वधु के परिजन पहुंचे और खुशी की बात ये रही कि सभी रिश्ते तय हाे गए।

गांधी पार्क में एक साथ 18 रिश्ते तय हाेने से ये कहना गलत नहीं हाेगा कि अब गांधी पार्क रिश्ते तय करने के लिए शुभ स्थान बन गया है। क्याेंकि एक ही जगह पर सभी रिश्ते तय हाेने पर खुशी का माहौैल के बीच लाेग एक दूसरे काे मुंह मीठा कराते और गले मिलने वाले दृश्य काे देखकर वहां घूमने वाले भी इस समाराेह में शिरकत कर ही लेते हैं और इस शुभ दिन के लिए शुभ जगह काे मानते हैं कि जब भी इस जगह सगाई या रिश्ता तय हाेता है वे शुभ ही हाेता है। पार्क को यदि संवर्द्धन मिले तो यहां गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

रोजाना यहां तय होते हैं एक से दो रिश्ते, लोग भी इसे मानते हैं शुभ

लाॅकडाउन में जाे रिश्ते तय हाे गए थे, लेकिन पक्का राेका और सगाई की रस्में न हुई और हाेटल मैरिज हाेम बंद हाेने से गांधी पार्क में ही लाेग रिश्ता के लिए इन रस्माें काे करने पहुंचे और साेशल डिस्टेंस में इन रस्माें काे पूरा कर शादी की तारीख तय कर काेराेना लाकडाउन अनलाॅक में शादियां कीं।

पार्क को संवर्द्धन की जरूरत, सामाजिक गतिविधियां बढेंगी

एकीकृत इस पार्क में दिनभर रिश्तेदारों की धमाचाैकड़ी देखने काे मिली और उल्लास के बीच रिश्ते तय हाेते देखे गए। वर वधु वालाें ने ताे पंडित भी बुलाए जाे हाथाें हाथ वर-वर वधु की कुंडलियों का मिलान करते दिखे और कई रिश्तों के तय हाेने के बाद विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया।

यानि की धाैलपुर का ये गांधी पार्क चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर फिट बैठ रहा है। ये ही नहीं दिनभर में सप्ताह में ऐसा काेई सा दिन नहीं है जहां इक्का दुक्का रिश्ते तय नहीं हाेते हाें, लेकिन रविवार काे ताे पार्क इन खुशियाें से अटा दिखा और 18 रिश्ते के लिए लाेग पहुंचे और सभी रिश्ते तय हाे गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser