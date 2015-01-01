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सरेबाजार महिला से मारपीट:बाजार में पति और परिजनों ने महिला को लात-घूंसों और डंडों से पीटा, भीड़ देखती रही

धौलपुर22 मिनट पहले
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धौलपुर. भीड़ के सामने महिला को पीटते परिजन
  • पीड़िता बोली-11 साल से पति दे रहा शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं
  • सोने के जेवर, 10 हजार रुपए और पर्स भी लूटकर ले गए हमलावर

बाड़ी कस्बे में शर्मसार करने वाली एक घटना का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें दिनदहाड़े बाजार में पति और परिजन एक महिला की बेरहमी से लात-घूंसों और लाठी-डंडो से पीटते रहे। पति और परिजनों की पिटाई से पीड़िता बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाती रही, वहीं सैंकड़ों की संख्या में लोगों की जुटी भीड़ तमाशा देखती रही, लेकिन किसी ने भी पीड़िता को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। पति और परिजन पीड़िता को पीटकर आसानी से फरार हो गए। घटना 17 नवंबर की है।

पीड़िता की तहरीर पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि बाड़ी शहर निवासी उसका पति नीरज गर्ग एवं उसके परिजन आए दिन उसके साथ मारपीट कर यातनाएं देते हैं। पीड़िता के पति के अन्य महिलाओं के साथ नाजायज संबंध है।

17 नवंबर को वह अपनी बेटी एवं भतीजी को साथ लेकर बाजार में जा रही थी। इसी दौरान उसका पति घात लगाकर परिवार के अन्य सदस्य जिसमे सास राजेस्वरी देवी, ननद रेखा गोयल, जेठ संजय गर्ग, नौकर गोरेलाल को लेकर पहुंच गया। आधा दर्जन से अधिक महिला और पुरुष आरोपियों ने पीड़िता को भरे बाजार में पकड़ लिया।

पीड़िता के बाल पकड़कर सड़क पर आरोपियों ने दबोच लिया। इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडे एवं लात-घुसों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस दौरान पीड़िता आरोपियों से बचाव के लिए चीखती चिल्लाती रही। लेकिन बाजार के लोग तमाशबीन बने देखते रहे।

करीब आधे घंटे तक पीड़िता के साथ भरे बाजार में जमकर मारपीट की गई। पीड़िता ने बताया उसके पति एवं नौकर ने कपड़े फाड़ कर बेआबरू भी किया है। आरोपित पीड़िता के साथ जमकर मारपीट कर सोने के आभूषण एवं 10 हजार की नगदी को पर्स से लूट कर बेखोफ फरार हो गए।
आरोपी ससुरालीजनों ने दी थी जान से मारने की धमकी : पीड़िता
घटना के बाद पीड़िता ने बाड़ी कोतवाली थाने में पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें उसने आरोप लगाया है कि मारपीट की घटना के बाद आरोपी ससुराली जनों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। पीड़िता ने बाड़ी पुलिस थाने पहुंचकर घटना से पुलिस को अवगत कराया। पीड़िता ने अपने पति, नौकर एवं अन्य ससुराली जनों के खिलाफ मारपीट एवं छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को नामजद कर लिया है।

पीड़िता का आरोप : पति के अन्य महिलाओं के साथ नाजायज संबंध
पीड़िता का आरोप है कि उसके पति के अन्य महिलाओं के साथ नाजायज संबंध हैं। जिसकी जानकारी होने पर उसने विरोध किया तो ससुरालीजन आए दिन यातनाएं देने लगे। जिसके बाद ससुराली जनों ने पीड़िता को घर से भी निकाल दिया तो पीड़िता अपनी एक बेटी को साथ लेकर अलग मकान में गुजर-बसर कर रही हैं।

पीड़िता का आरोप है कि पिछले 11 वर्ष से उसका पति उसको शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दे रहा है। पीड़िता न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। आगरा न्यायालय में भी पांच मामले के विचाराधीन चल रहे हैं। लेकिन सिस्टम की नाकामी के सामने पीड़िता को न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अकेली पीड़िता सिस्टम एवं सिस्टम के जिम्मेदारों की तरफ न्याय की आस लगाए बैठी है।
जांच के बाद होगी कार्रवाई

^मामला करीब तीन दिन पुराना है। घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
-दीपक ओझा, एसएचओ, कोतवाली बाड़ी

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