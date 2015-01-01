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अभी मास्क ही वैक्सीन है:लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर जांच करवाएं

नबदई3 घंटे पहले
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  • जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंस की पालना करें

कोरोना महामारी आज पूरे विश्व में तबाही मचा रही है। पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी की जंग में लोगों को सावधानी बरत कर इस महामारी को हराना है। कोरोना वायरस की जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक लोगों को मास्क ही वैक्सीन समझकर इससे बचना होगा। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।

जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। परिवार में किसी को भी जुखाम, खांसी, बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें तुरंत ही चिकित्सकों का परामर्श लेकर उपचार लें और इस कोरोना की जांच करवाने साथ ही लोगों को जागरूक करें। सरकार इस कोरोना से बचाव के लिए लोगों को समय-समय पर जागरूक करती आ रही है। लेकिन लोग इस महामारी को कुछ ना समझते हुए लापरवाही बरत रहे हैं ।

सावधानी से ही होगा कोराेना से बचाव

  • कोरोना के इस संकट में सावधानी रखना महत्वपूर्ण है, इसके लिए मास्क एक बेहतरीन उपाय है। बाजार, भीडभाड के इलाके, बस स्टैंड पर कहीं बाहर आने-जाने के समय स्वयं व्यक्ति की सावधानी ही कोरोना वायरस के बचाव का समाधान है। सामाजिक संस्था, जनप्रतिनिधि, शिक्षित वर्ग की जिम्मेदारी इसमें महत्वपूर्ण है। जिसमें लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें। - यशवीर सिंह फौजदार, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

लक्षण दिखाई देने पर जांच अवश्य कराएं

  • लक्षण दिखाई देने पर जांच अवश्य करवाएं। कोरोना वायरस ने सबको उथल-पुथल कर दिया है। व्यक्ति को अगर इसके लक्षण दिखाई दें तो बगैर हिचकिचाहट के इसकी जांच करवाएं। खांसी जुखाम बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें लापरवाही ना बरतें। अगर समय से उपचार नहीं मिला तो इस पर व्यक्ति अपनी जान भी गंवा बैठता है। लक्षण होने पर जो लापरवाही बरतता है वह व्यक्ति परिवार सहित अन्य लोगों के लिए भी खतरा बढ़ा रहा है। - हरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,हंतरा।

मास्क संक्रमण को रोकता है, इसलिए मास्क जरुरी पहनें

  • कोविड-19 में मास्क ही रोकथाम का उपचार है। मास्क संक्रमण फैलने से रोकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लोगों को मास्क लगाना आवश्यक है। सार्वजनिक स्थान पर या कहीं अन्य स्थान पर जाते समय मास्क पहनकर ही बाहर निकले। सोशल डिस्टेंस का पालन करें थोड़ी सी लापरवाही व्यक्ति के जीवन के लिए भारी पड़ सकती है। - शमसुद्दीन चिड्डा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादौली
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