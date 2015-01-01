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रोचक घटनाक्रम:अधिकृत प्रत्याशी ने मैदान छोड़ा तो कांग्रेस ने निर्दलीय को दिया समर्थन, भाजपा में भी भीतरघात की आशंका

धौलपुर3 घंटे पहले
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बहुमत की बाडे़बंदी
  • वसुंधरा खेमे का समर्थन लेकर निर्दलीय खुशबू सिंह को चेयरमेन बनवा सकती है कांग्रेस, जोड़तोड शुरू

कांग्रेस प्रत्याशी रेखा यादव द्वारा गुरुवार को अपना नामांकन वापस लेने के बाद नगर परिषद सभापति का चुनाव अब रोचक हो गया है। ऐसे में कांग्रेस एवं भाजपा की फूट का फायदा निर्दलीय को मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को देकर भाजपा के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में सभापति बनने के लिए अब भाजपा की सोनम गर्ग, निर्दलीय एवं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी खुशबू सिंह के बीच में मुकाबला है।

कांग्रेस प्रत्याशी रेखा यादव के साथ ही कांग्रेस के निवर्तमान सभापति कमल कंसाना की पत्नी अंजली कंसाना एवं कांग्रेस के सिम्बल से नामांकन दाखिल करने वाली माया देवी ने भी नामांकन वापस ले लिए। नगर परिषद चुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बड़ी फूट देखने को मिली है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के समर्थकों को नगर परिषद चुनाव में दरकिनार किया था, लेकिन पूर्व सीएम राजे के अधिकांश समर्थक निर्दलीय चुनाव जीतकर सामने आए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इशारे पर ही वोटिंग करेंगे।

कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र अशोक शर्मा का कांग्रेस ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट काटा था, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा का दामन थामकर राजाखेड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तभी से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बिखर गई थी।

सत्तारूढ़ पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस धौलपुर नगर परिषद चुनाव में अपना बोर्ड बनाने में नाकाम होती दिख रही है। सूत्रों की मानें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थित पार्षद भी निर्दलीय के पक्ष में वोट कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस और वसुंधरा समर्थित पार्षदों के सहयोग से निर्दलीय का सभापति बनना लगभग तय माना जा रहा है।

वसुंधरा राजेे समर्थकों को दरकिनार करने से भाजपा में नजर आ रही फूट
नगर परिषद सभापति पद का मुकाबला कांग्रेस में फूट के कारण अब रोचक हो गया है। भाजपा से सोनम गर्ग और निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह चुनावी समर में आमने-सामने हो गए हैं। हालांकि फूट भाजपा में भी देखी जा रही है। भाजपा में भितरघात को देखते हुए बागी निर्दलीय प्रत्याशी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है।

नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को 22-22 पार्षद मिले थे। एक बहुजन समाज पार्टी के साथ 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्षद का चुनाव जीतकर भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के गणित को बिगाड़ दिया। धौलपुर में भाजपा की चाबी मुख्य रुप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में रहती है, लेकिन नगर परिषद चुनाव में वसुंधरा समर्थक नेताओं को दरकिनार किया गया था। जिससे भाजपा के अंदर भी भितरघात की संभावना दिखाई दे रही है।
सिंबल नहीं मिलने से पूर्व सभापति नाराज, क्रास वोटिंग का खतरा

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व सभापति कमल कंषाना ने चुनाव से पूर्व ही चेयरमैन की दावेदारी जता रहे थे। जिसको लेकर उन्होंने अपनी पत्नी अंजली को भी चुनाव लड़ाया, लेकिन सभापति पद के लिए पत्नी का नामांकन भरने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें सिंबल नहीं दिया।

जिसके कारण पूर्व सभापति में भी नाराजगी है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने से कई पार्षदों में नाराजगी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कांग्रेस में भी क्रास वोटिंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इनका यह है कहना

अपना प्रत्याशी हटाना ही कांग्रेस की हार: अशोक शर्मा
नगर परिषद धौलपुर से कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस को अगर डर था तो उन्हें मैदान में पहले ही अपना प्रत्याशी नहीं उतारना था। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, इसे कांग्रेस की हार ही मानी जाएगी।
सभी पार्षदों की राय के बाद लिया निर्णय : डॉ. शिवचरण
शीर्ष नेतृत्व से बात करके नगरपरिषद बोर्ड बनाने के लिए समाधान निकाला है। जिसके चलते निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा वापस करवा लिया है। हमने समर्थन सभी पार्षदों से बातचीत करके उनकी ही राय पर लिया है।

बाड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय, कमलेश बन सकती हैं चेयरमैन 12 निर्दलीयों ने दिया समर्थन, अब 45 में से 38 पार्षदों का बहुमत

नगर पालिका चुनाव में पार्षदों के मतदान, परिणाम और चेयरमैन पद के आवेदन के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस का पलड़ा हर दृष्टि में भारी दिख रहा है और कमलेश कुमारी जाटव का नपा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि उनके सामने भाजपा की सरोजदेवी मुकाबले में हैं। अब 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद परिणाम जारी होगा।

वहीं गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी ने सभी वार्डो से जीते पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि बाड़ी नगरपालिका के 45 वार्डों के सभी पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें निर्वाचन विभाग से जारी पार्षद का प्रमाण पत्र भी दिया गया। उन्होंने बताया कि अब सभी पार्षद 20 दिसंबर को सुबह 10 से 2 बजे तक नपाध्यक्ष के लिए मतदान में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की कमलेश जाटव और भाजपा की सरोज देवी में मुकाबला होगा।

कांग्रेस के साथ दिखे 38 पार्षद

नगर पालिका चुनाव में वार्ड पार्षद के परिणाम में हालांकि कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस के साथ निर्दलीय पार्षद भी दिखाई दिए। जब गिनती की गई तो 38 पार्षद एक साथ शपथ ग्रहण करने आए और एक साथ ही वाहनों में बैठकर चले गए। इससे यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के खेमे में 38 पार्षद हैं, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं।

45 सदस्यों वाले नगरपालिका बोर्ड में भाजपा के तीन पार्षद, 16 निर्दलीय हैं और 26 कांग्रेस से हैं। ऐसे में हर दृष्टि में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और इसी के चलते कांग्रेस की कमलेश कुमारी जाटव का नगरपालिका का 17वां अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है।

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