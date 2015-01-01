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आयोजन:भारत विश्व का वह पहला देश, जहां सभी को मतदान का अधिकार : जैन

धौलपुर5 घंटे पहले
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  • कन्या महाविद्यालय में राष्ट्र निर्माण में मतदान का महत्व एवं मतदाता पहचान पत्र की उपयोगिता विषय पर हुई वेबीनार

काॅलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार गुरूवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का विषय राष्ट्र निर्माण में मतदान का महत्व एवं मतदाता पहचान पत्र की उपयोगिता रहा। बेवीनार में मुख्य वक्ता डाॅ. एसके जैन प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर रहे। प्रचार्य डा जैन ने मतदान के महत्व बताते हुए कहा कि मतदान आपके विचारों की स्वतंत्र मौन अभिव्यक्ति है।

उन्होने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था। महिलाएं भी राज्य के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपना मत प्रकट करती थी। परन्तु मध्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ एवं राजशाही की स्थापना हुई। भारत ने आजादी के समय आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया।

उन्होनें कहा कि डाॅ भीम राव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में सभी वयस्कों को अपना वोट देने का अधिकार प्रतिस्थापित किया। भारत विश्व का वह पहला देश है जहां पर स्त्री-पुरूष, अमीर -गरीब , उच्चस्थ- निम्नस्थ , शिक्षित- अशिक्षित सभी को मतदान करनें का अधिकार है और सभी के मत का समान महत्व है।

वेबीनार के विषिष्ट अतिथि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राज्य समन्वयक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक डाॅ बनय सिंह ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोकतंत्र में 61वाॅ संविधान संशोधन करके मतदाता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की। जिसके कारण लोकतंत्र में मतदान का व्यापक प्रसार हुआ।

उन्होनें कहा कि युवा इस देश का भविष्य है अधिक उर्जावान होते हैं। अतः उन्हें मतदान करते समय बिना किसी भेदभाव और भयमुक्त होकर मतदान करना चाहिए। डाॅ प्रेम सिंह मीणा संस्कृत शिक्षा आयुक्तालय ने मतदान का महत्व बताते हुए कहा कि बिना मतदान के लोकतंत्र कमजोर होता है अतः हम सभी को समय निकाल कर मतदान अवश्य करना चाहिए।

वेबीनार की अध्यक्षता राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. बी.के. कुलश्रेष्ठ ने की। इस दौरान सभी अतिथियोें का स्वागत कर आभार प्रकट किया। उन्होनें मतदान पहचान पत्र की उपयोगिता की जानकारी देते हुए कहा कि यह पहचान पत्र केवल वोट डालने तक ही सीमित नहीं बल्कि यह भी सिद्व करता है कि आप भारत के नागरिक है। क्योंकि वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही है अन्य किसी को नहीं।

अतः मतदाता पहचान पत्र आपकी पहचान को सुनिष्चिित करता है। बेवीनार में समाजशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर एवं आयोजन समिति की सदस्य डाॅ लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि आपके मतदान का विशेष महत्व है। अतः अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ करें। उन्होनें कहा कि एक वोट के कारण फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता साफ हो गया ।

जर्मनी एक वोट के कारण ही नाजी हिटलर के हवाले हो गया । एक वोट के कारण ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरी थी। ऐसे उदाहरणों के द्वारा डाॅ गुप्ता ने मतदान का महत्व प्रतिपादित किया। एन.एस.एस. के जिला समन्वयक एवं मतदाता साक्षरता क्लब के प्रभारी डाॅ देवेन्द्र सिंह परमार ने महाविद्यालय कि सभी छात्राओं से अपील की कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है या पूर्ण हो चुकी है वे अनिवार्य रूप से अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाएं।

उन्होनें मतदाता पहचान पत्र की उपयोगिता की विस्तार से जानकारी छात्राओं को दी । बेवीनारं आयोजन समिति के सदस्य एवं भूगोल के असिस्टेंट प्रोफेसर विष्णु कुमार ने कहा कि लोकतन्त्र की बुनियाद ही सार्वभौमिक वयस्क मतदान एवं मतदाता पर टिकी हुई होती है। उन्होनें कहा कि निर्वाचन आयोग भी स्वीप जैसे कार्यक्रमों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करता है।

उन्होंनें युवा मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के, निष्पक्ष, भयमुक्त, प्रभोलन मुक्त होकर अपने अमूल्य मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मत को किसी लोभ लालच में आकर बेचे नहीं । इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्रा मिथलेश कुमारी ने भी सभी छात्राओं से वोटर हेल्पलाईन एप या अपने क्षेत्र के बी.एल.ओ या महाविद्यालय में स्वयं का फोटो ,आधार कार्ड , दसवीं की मार्कषीट एवं माता- पिता का वोटर आई-डी कार्ड लाकर अपना मतदाता परिचय पत्र बनवाने की अपील की । वेबीनार में महाविद्यालय के मनीष कुमार मीणा, शिवलाल, तुषार श्रीवास्तव सहित लगभग 250 छात्राओं ने सहभागिता की।

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